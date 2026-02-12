হোম > রাজনীতি

ফেসবুকে নিজেদের ৫২ প্রার্থী বিজয়ী ঘোষণা করল জামায়াতে ইসলামী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেদের ৫২ প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে আনঅফিশিয়াল তথ্যের বরাত দিয়ে এই খবর প্রকাশ করেছে দলটি।

ফেসবুক পোস্টে জামায়াতের দাবি করা বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন—

১. মো. আনোয়ারুল ইসলাম (কুড়িগ্রাম-১)

২. মো. মাহবুবুল আলম (কুড়িগ্রাম-৩)

৩. মো. মোস্তাফিজুর রহমান (কুড়িগ্রাম-৪)

৪. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের (কুমিল্লা-১১)

৫. মো. আব্দুল গফুর (কুষ্টিয়া-২)

৬. মো. আমির হামজা (কুষ্টিয়া-৩)

৭. মো. আফজাল হোসেন (কুষ্টিয়া-৪)

৮. মো. আবুল কালাম আজাদ (খুলনা-৬)

৯. মো. মাজেদুর রহমান (গাইবান্ধা-১)

১০. মো. আব্দুল করিম (গাইবান্ধা-২)

১১. আবুল কাওছার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (গাইবান্ধা-৩)

১২. মো. আব্দুর রহিম সরকার (গাইবান্ধা-৪)

১৩. মো. আব্দুল ওয়ারেছ (গাইবান্ধা-৫)

১৪. সালাহ উদ্দিন (গাজীপুর-৪)

১৫. শাহজাহান চৌধুরী (চট্টগ্রাম-১৫)

১৬. মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম (চট্টগ্রাম-১৬)

১৭. মো. কেরামত আলী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১)

১৮. মো. নূরুল ইসলাম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩)

১৯. মো. মাসুদ পারভেজ (চুয়াডাঙ্গা-১)

২০. মো. রুহুল আমিন (চুয়াডাঙ্গা-২)

২১. মো. মতিয়ার রহমান (ঝিনাইদহ-৩)

২২. মো. আবু তালিব (ঝিনাইদহ-৪)

২৩. মোহাম্মদ কামাল হোসেন (ঢাকা-৫)

২৪. মো. এনায়াত উল্লা (ঢাকা-৭)

২৫. মো. সাইফুল আলম (ঢাকা-১২)

২৬. মো. শফিকুর রহমান (ঢাকা-১৫)

২৭. মো. আব্দুল বাতেন (ঢাকা-১৬)

২৮. মো. আব্দুস সাত্তার (নীলফামারী-১)

২৯. আলফারুক আব্দুল লতীফ (নীলফামারী-২)

৩০. ওবায়দুল্লাহ সালাফী (নীলফামারী-৩)

৩১. আব্দুল মুনতাকিম (নীলফামারী-৪)

৩২. মো. শফিকুল ইসলাম (পটুয়াখালী-২)

৩৩. মোহাম্মদ নাজিবুর রহমান (পাবনা-১)

৩৪. মাসুদ সাঈদী (পিরোজপুর-১)

৩৫. শেখ মনজুরুল হক (রাহাদ) (বাগেরহাট-২)

৩৬. মো. তাজউদ্দীন খান (মেহেরপুর-১)

৩৭. মো. নাজমুল হুদা (মেহেরপুর-২)

৩৮. মোহাম্মদ মোসলেহউদ্দিন ফরিদ (যশোর-২)

৩৯. মো. গোলাম রছুল (যশোর-৪)

৪০. মো. রায়হান সিরাজী (রংপুর-১)

৪১. এ টি এম আজহারুল ইসলাম (রংপুর-২)

৪২. মো. মাহবুবুর রহমান (বেলাল) (রংপুর-৩)

৪৩. মো. গোলাম রব্বানী (রংপুর-৫)

৪৪. মো. নুরুল আমীন (রংপুর-৬)

৪৫. মো. আনোয়ারুল ইসলাম রাজু (লালমনিরহাট-১)

৪৬. মো. রাশেদুল ইসলাম রাশেদ (শেরপুর-১)

৪৭. মো. ইজ্জত উল্লাহ (সাতক্ষীরা-১)

৪৮. মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক (সাতক্ষীরা-২)

৪৯. হাফেজ মুহাঃ রবিউল বাশার (সাতক্ষীরা-৩)

৫০. মো. রফিকুল ইসলাম খান (সিরাজগঞ্জ-৪)

৫১. মীর আহমাদ বিন কাসেম (ঢাকা-১৪)

৫১. মো. মশিউর রহমান খান (বাগেরহাট-১)

৫২. মো. আব্দুল আলীম (বাগেরহাট-৪)

