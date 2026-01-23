হোম > রাজনীতি

ভাষানটেকে বিএনপির নির্বাচনী জনসভায় তারেক রহমান

বাসস, ঢাকা  

সভামঞ্চে তারেক রহমান। ছবি: বিএনপির সৌজন্যে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে রাজধানীর ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির নির্বাচনী জনসভা শুরু হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে ভাষানটেকের বিআরবি মাঠে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এ জনসভা শুরু হয়।

সন্ধ্যা ৭টা ২৭ মিনিটে মঞ্চে আসেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ সময় সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান।

তারেক রহমান সভামঞ্চে আসার পর দলের নেতা-কর্মীরা ‘তারেক রহমানের আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম’, ‘ভোট দিব কিসে, ধানের শীষে’, ‘লাগারে লাগা, ধান লাগা’সহ নানা স্লোগান দিতে থাকেন।

সভামঞ্চে তারেক রহমান ও স্ত্রী জুবাইদা রহমান। ছবি: বিএনপির সৌজন্যে

রাতে এ মঞ্চ থেকেই দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন ঢাকা-১৭ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী তারেক রহমান।

ভাষানটেক থানা বিএনপি আয়োজিত নির্বাচনী এ জনসভায় সভাপতিত্ব করছেন থানা বিএনপির আহ্বায়ক কামাল মাহমুদ।

এদিকে এ জনসভাকে কেন্দ্র করে আজ দুপুর থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বিএনপির নেতা-কর্মীরা স্লোগান দিতে দিতে জনসভাস্থলে জমায়েত হতে থাকেন। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর ভাষানটেকের বিআরবি মাঠ ইতিমধ্যে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। গতকাল সাত জেলায় সমাবেশ শেষে আজ ভোরে রাজধানীতে ফিরেছেন তারেক রহমান।

সম্পর্কিত

এবারের নির্বাচন প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের সংসদে পাঠানোর নির্বাচন: নাহিদ ইসলাম

দিনাজপুরকে সিটি করপোরেশনে রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি দিলেন জামায়াত আমির

নির্বাচন বানচাল করতেই কেরানীগঞ্জে বিএনপি নেতাকে গুলি: মির্জা ফখরুল

কেউ কেউ বসন্তের কোকিল, উড়ে এসে জুড়ে বসে: জামায়াত আমির

সামনে আগাব, নাকি পেছনে যাব—এই নির্বাচনেই তার ফয়সালা: সারজিস আলম

উত্তরবঙ্গের চেহারা বদলে দিতে পাঁচ বছরই যথেষ্ট: পঞ্চগড়ে জামায়াত আমির

দিনাজপুরে জামায়াতের জনসভা শুরু

পঞ্চগড়ে জামায়াতের সমাবেশ শুরু, কানায় কানায় পূর্ণ মাঠ

শুধু গার্মেন্টস দিয়ে কী হবে, নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করতে হবে: তারেক রহমান

আমরা মানুষকে কেনার চিন্তা করি না, সম্মান দেখাই: জামায়াত আমির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা