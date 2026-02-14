হোম > রাজনীতি

সরকারকে জবাবদিহির মুখে রেখে জাতীয় অগ্রগতিতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখব: জামায়াত আমির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা ও শক্তিশালী বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, সংসদে গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল অবস্থান নিয়ে সরকারকে জবাবদিহির মুখে রাখা এবং একই সঙ্গে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখাই হবে তাদের আগামী দিনের প্রধান লক্ষ্য।

আজ শনিবার এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে জামায়াত আমির বলেন, ‘আমরা সতর্ক, নীতিনিষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ বিরোধী দল হিসেবে দায়িত্ব পালন করব। সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করব এবং একই সঙ্গে জাতীয় অগ্রগতিতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখব।’

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ডা. শফিকুর রহমান বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের রায়কে সম্মান জানানোই নেতৃত্বের আসল পরীক্ষা। শুরু থেকেই একটি স্থিতিশীল ও কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তা এখনো অটুট রয়েছে।

দলীয় স্বেচ্ছাসেবক ও সমর্থকদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘দীর্ঘ মাসজুড়ে যারা সময়, শ্রম ও সাহস দিয়ে কাজ করেছেন, এমনকি কেউ কেউ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে ভয়ভীতি ও হয়রানির মুখোমুখি হয়েছেন, তাদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জানাই। আপনাদের সাহস আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে।’

ফলাফল নিয়ে হতাশা থাকা স্বাভাবিক বলেও মন্তব্য করেন ডা. শফিকুর রহমান। তবে ৭৭টি আসন নিয়ে সংসদে শক্তিশালী বিরোধী অবস্থান তৈরি হওয়াকে তিনি ভবিষ্যতের ভিত্তি হিসেবে দেখছেন। তাঁর ভাষায়, এটি কোনো পশ্চাদপসরণ নয়, এটি আগামী দিনের প্রস্তুতি।

ইতিহাসের উদাহরণ টেনে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তনশীল। গণতান্ত্রিক রাজনীতি দীর্ঘ পথের যাত্রা, যেখানে আস্থা অর্জন, ক্ষমতার জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং দায়িত্বশীল প্রস্তুতি নেওয়াই মূল লক্ষ্য।

তিনি আরও বলেন, তাঁদের আন্দোলন কোনো একক নির্বাচনকে ঘিরে নয়; বরং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি শক্তিশালী করা, নাগরিক অধিকার সুরক্ষা এবং জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে। শান্তিপূর্ণ ও নীতিনিষ্ঠ রাজনীতির প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার অটুট থাকবে বলেও তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।

সম্পর্কিত

জামায়াত আমিরকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন ও ধন্যবাদ

রাজনীতিকে পেশা বানাবেন না, পেশার পাশাপাশি রাজনীতি: হাসনাত আবদুল্লাহ

অভিজ্ঞতা আর পরিচিতি যাঁদের কাজে এল না

ডাকসু থেকে সংসদে নুরুল ও আখতার

জাতীয় পার্টি: টানা তিনবারের বিরোধী দল জায়গা পেল না সংসদে

ছয়জন এমপি পেয়েও শঙ্কায় এনসিপি

দমন-পীড়ন চলতে থাকলে রাজপথে কর্মসূচি: আসিফ মাহমুদ

তারেক রহমান, এক রাজনীতিকের পুনর্জন্মের গল্প

বিরোধীদলীয় কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ইসলামী ছাত্রশিবিরের

নির্বাচনে সুস্পষ্টভাবে কারচুপি হয়েছে: নাহিদ ইসলাম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা