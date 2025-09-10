হোম > রাজনীতি

গানের শিক্ষকের পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে জোর দাবি নায়েবে আমির মুজিবুরের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আজ বুধবার বিকেলে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সম্মিলিত নন-এমপিওভূক্ত ঐক্য পরিষদের সমন্বয়কগণের সাথে বৈঠক করেন দলটির নায়েবে আমীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

গানের শিক্ষকের পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে সরকারের নিকট জোর দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগত সম্মিলিত নন-এমপিওভূক্ত ঐক্য পরিষদের সমন্বয়কগণের সাথে আলাপকালে এ দাবি জানান।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের বার্তা প্রেরক মুজিবুল আলম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিবৃবিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিবৃবিতে বলা হয়, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর, সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান নন-এমপিওভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত এমপিওভূক্ত করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানিয়ে বলেন, গানের শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে বরং ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে সৎ, ধার্মিক ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিনি আজ ১০ সেপ্টেম্বর বিকেলে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগত সম্মিলিত নন-এমপিওভূক্ত ঐক্য পরিষদের সমন্বয়কগণের সাথে আলাপকালে এ বক্তব্য রাখছিলেন। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন নন-এমপিওভূক্ত সম্মিলিত ঐক্য পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক অধ্যক্ষ সেলিম মিয়া, সাংগঠনিক সমন্বয়ক অধ্যক্ষ মমিনুল হক, যুগ্ম সাংগঠনিক সমন্বয়ক অধ্যক্ষ ইমরান বিন সোলায়মান, সমন্বয়ক মোঃ মিজানুল হক মামুন, সমন্বয়ক আবদুস সালাম, সমন্বয়ক আবতাবুল আলম, সমন্বয়ক এনামুল হক, সমন্বয়ক হাবিব প্রমুখ।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান আরও বলেন, আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী সরকারের আমলে অন্তর্ভূক্ত সমকামীতাসহ সকল ইসলামবিরোধী বিষয়গুলো সিলেবাস থেকে বাদ দিতে হবে। নীতি ও আদর্শবান নাগরিক গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার সকল স্তরে ইসলামী শিক্ষার উপর সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলেই দেশে সৎ মানুষ তৈরি হবে এবং দেশে শান্তি ফিরে আসবে।

প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের শিক্ষা বিষয়ক প্রতিনিধিগণকে নিয়ে শিক্ষা বিষয়ক একটি ফোরাম গঠন করে তাদের নিয়ে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করে নন-এমপিওভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভূক্তসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তা সমাধানের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর সর্বদলীয় শিক্ষাবিষয়ক প্রতিনিধিদের নিয়ে ফোরাম গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তীতে একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জাতির সামনে নন-এমপিওভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভূক্তির ক্ষেত্রে জোরালোভাবে পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

