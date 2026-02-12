হোম > রাজনীতি

ফল পাল্টানোর অভিযোগ নিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে নাসীরুদ্দীন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা-৮ আসনের জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী ও এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ছয়টি কেন্দ্রের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তিনি ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরীর কার্যালয়ে গিয়ে এই অভিযোগ জানান।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট শাহিন আহমেদ বলেন, ছয়টি কেন্দ্রে তিনবার ভোট গণনা করে এজেন্টদের আটকে রেখে বাতিল ভোট যুক্ত করে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি দাবি করেন, সিদ্বেশ্বরী বালক উচ্চবিদ্যালয়, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ইস্কাটন বালক উচ্চবিদ্যালয়, পল্টনের পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট ও মির্জা আব্বাস কলেজে এসব অনিয়ম করা হচ্ছে।

শাহিন আহমেদ বলেন, ‘মির্জা আব্বাস কলেজে ১৫ ভোট বেশি পাওয়ার পরেও আবার ভোট গণনার জন্য এজেন্টদের আটকে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে তিনবার ভোট গণনা করে এজেন্টদের আটকে রেখে বাতিল ভোট যুক্ত করে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলোর খবর আমরা পেয়েছি, আরও কয়েকটি কেন্দ্রেও এজেন্টদের আটকে রাখার খবর পাচ্ছি। এই কেন্দ্রগুলোতে আমরা এগিয়ে থাকার পরেও ফলাফল ঘোষণা করছে না।’

রাত পৌনে ১০টার দিকে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে অবস্থান করছিলেন নাসীরুদ্দীন।

সম্পর্কিত

নিজ কেন্দ্রে হারলেন জামায়াত আমির

বগুড়া-৬ আসনে ৪১ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে তারেক রহমান

যারা জয় নিশ্চিত ভেবে মন্ত্রিসভা ঠিক করছিল, তারা হয়তো পরাজিত হতে চলেছে: আসিফ মাহমুদ

ফলাফল না নিয়ে কেউ কেন্দ্র ছাড়বেন না: হাসনাত আবদুল্লাহ

ধানের শীষের বিজয় অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী: বিএনপি

সর্বোচ্চসংখ্যক আসন জিতে সরকার গঠনের আশা জামায়াতের

তিন আসনের কিছু কেন্দ্রের ভোট স্থগিত চায় ১১ দলীয় জোট

কেন্দ্র দখল ও ব্যালট ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ জামায়াত আমিরের

নানা অনিয়মের অভিযোগ ইসলামী আন্দোলনের, প্রশাসনকে নিরপেক্ষ হওয়ার আহ্বান

ভোট প্রদানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় অংশ নিন: ভোটারদের উদ্দেশে বিএনপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা