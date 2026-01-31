তারেক রহমানের নির্বাচনী প্রচারে কোকোর স্ত্রী শামিলা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে প্রচারে নেমেছেন তাঁর ছোটভাই আরাফাত রহমান কোকোর সহধর্মিণী সৈয়দা শামিলা রহমান সিঁথি।
আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর শাহজাদপুর সুবাস্তু নজর ভ্যালি মার্কেটের সামনে থেকে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ শুরু করেন তিনি। পরে গুলশান এলাকার ডিএনসিসি মার্কেটের দোকানে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন।
এ সময় তারেক রহমানের পক্ষে সবার কাছে ভোট চান কোকোর স্ত্রী। প্রচারকালে শামিলা রহমান সিঁথি বলেন, ‘আজকে আমি ভাইয়ার (তারেক রহমান) জন্য আসছি। আপনারা সবাই ভাইয়ার জন্য দোয়া করবেন আর ভাইয়াকে একটা ভোট দেবেন।’