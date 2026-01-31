হোম > রাজনীতি

তারেক রহমানের নির্বাচনী প্রচারে কোকোর স্ত্রী শামিলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

তারেক রহমানের নির্বাচনী প্রচারে নেমেছেন কোকোর স্ত্রী শামিলা রহমান। ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে প্রচারে নেমেছেন তাঁর ছোটভাই আরাফাত রহমান কোকোর সহধর্মিণী সৈয়দা শামিলা রহমান সিঁথি।

আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর শাহজাদপুর সুবাস্তু নজর ভ্যালি মার্কেটের সামনে থেকে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ শুরু করেন তিনি। পরে গুলশান এলাকার ডিএনসিসি মার্কেটের দোকানে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় তারেক রহমানের পক্ষে সবার কাছে ভোট চান কোকোর স্ত্রী। প্রচারকালে শামিলা রহমান সিঁথি বলেন, ‘আজকে আমি ভাইয়ার (তারেক রহমান) জন্য আসছি। আপনারা সবাই ভাইয়ার জন্য দোয়া করবেন আর ভাইয়াকে একটা ভোট দেবেন।’

সম্পর্কিত

কোনো কোনো মহল ভোটকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে: তারেক রহমান

ধানের শীষে ভোট দিয়ে ‘স্বৈরাচারের জবাব’ দেওয়ার আহ্বান তারেক রহমানের

আ.লীগকে পুনর্বাসন করলে বিএনপি আবারও বিপদে পড়বে: আসিফ মাহমুদ

একসময় আপনারাও মজলুম ছিলেন, এখন কেন জালিম হচ্ছেন: জামায়াত আমির

বগুড়া বিএনপির ঘাঁটি, এটি আপনারা দেখে রাখবেন: নেতা-কর্মীদের তারেক রহমান

নির্বাচনী প্রচারণা: প্রচারে আক্রমণ ছেড়ে প্রতিশ্রুতিতে জোর

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কৃষকদের ক্ষুদ্রঋণ মওকুফ করা হবে: তারেক রহমান

১২ তারিখ ধানের শীষের সঙ্গে ‘হ্যাঁ’ ভোটও দেবেন: তারেক রহমান

তারেক রহমান টাঙ্গাইলে আসছেন শনিবার

বগুড়ার মাটি বিএনপির ঘাঁটি, ভোট দিয়ে তা প্রমাণ করবেন: তারেক রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা