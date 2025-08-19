হাসিনা-আ. লীগ ছাড়া বাংলাদেশকে বন্ধু মনে করে না ভারত: দুদু

ভারত আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনাকে ছাড়া বাংলাদেশ কিংবা এ দেশের মানুষকে বন্ধু মনে করে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। আজ মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ‘দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলন’ আয়োজিত ‘ভারত কি বাংলাদেশকে বিপদে ফেলতে চায়?’ শীর্ষক নাগরিক সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন।
সমাবেশে বিএনপি নেতা দুদু বলেন, ‘ভারতের বন্ধু হচ্ছে হাসিনা ও আওয়ামী লীগ। হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে ভারত, অথচ হাসিনা একজন স্বৈরাচার, গণহত্যাকারী। তাঁর বিচার এ দেশে চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে।’
শামসুজ্জামান দুদু আরও বলেন, ‘ভারত আমাদের পানিতে মারতে চায়, ভাতে মারতে চায়। তাই আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ ইতিহাসে কখনো কারও বশ্যতা স্বীকার করেনি। ব্রিটিশদের কাছে করেনি, পাকিস্তানিদের কাছে করেনি, স্বৈরশাসকদের কাছেও করেনি। এক সাগর রক্ত দিয়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি।’
বিএনপির এই নেতা অভিযোগ করেন, ‘ভারত প্রমাণ করতে চাইছে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় নিরাপদ নয়। অথচ হাজার বছর ধরে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান মিলেমিশে এখানে বসবাস করছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ যখন পানি দরকার, তখন দেয় না। আবার দরকার না হলে তিস্তা ব্যারেজ খুলে দেয়। সীমান্তও কার্যত বন্ধ করে রেখেছে, যাতে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে না পারি।’
‘দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও’ আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপনের সভাপতিত্বে নাগরিক সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন—বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব, বিএনপি নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসির মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, ন্যাশনাল লেবার পার্টির চেয়ারম্যান লায়ন ফারুক রহমান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট আরিফা সুলতানা রুমা প্রমুখ।