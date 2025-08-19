হোম > রাজনীতি

হাসিনা-আ. লীগ ছাড়া বাংলাদেশকে বন্ধু মনে করে না ভারত: দুদু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় প্রেস ক্লাবে নাগরিক সমাবেশে শামসুজ্জামান দুদু। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভারত আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনাকে ছাড়া বাংলাদেশ কিংবা এ দেশের মানুষকে বন্ধু মনে করে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। আজ মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ‘দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলন’ আয়োজিত ‘ভারত কি বাংলাদেশকে বিপদে ফেলতে চায়?’ শীর্ষক নাগরিক সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন।

সমাবেশে বিএনপি নেতা দুদু বলেন, ‘ভারতের বন্ধু হচ্ছে হাসিনা ও আওয়ামী লীগ। হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে ভারত, অথচ হাসিনা একজন স্বৈরাচার, গণহত্যাকারী। তাঁর বিচার এ দেশে চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে।’

শামসুজ্জামান দুদু আরও বলেন, ‘ভারত আমাদের পানিতে মারতে চায়, ভাতে মারতে চায়। তাই আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ ইতিহাসে কখনো কারও বশ্যতা স্বীকার করেনি। ব্রিটিশদের কাছে করেনি, পাকিস্তানিদের কাছে করেনি, স্বৈরশাসকদের কাছেও করেনি। এক সাগর রক্ত দিয়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি।’

বিএনপির এই নেতা অভিযোগ করেন, ‘ভারত প্রমাণ করতে চাইছে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় নিরাপদ নয়। অথচ হাজার বছর ধরে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান মিলেমিশে এখানে বসবাস করছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ যখন পানি দরকার, তখন দেয় না। আবার দরকার না হলে তিস্তা ব্যারেজ খুলে দেয়। সীমান্তও কার্যত বন্ধ করে রেখেছে, যাতে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে না পারি।’

‘দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও’ আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপনের সভাপতিত্বে নাগরিক সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন—বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব, বিএনপি নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসির মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, ন্যাশনাল লেবার পার্টির চেয়ারম্যান লায়ন ফারুক রহমান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট আরিফা সুলতানা রুমা প্রমুখ।

সম্পর্কিত

ফ্যাসিস্টরা পাশের দেশে, নির্বাচনে বিলম্ব দেশের জন্য ঝুঁকি বয়ে আনবে: দুদু

চোখের চিকিৎসায় ব্যাংককে গেলেন মির্জা আব্বাস

জুলাই সনদের চূড়ান্ত খসড়ার সূচনা ও ৩টি দফা নিয়ে আপত্তি আছে: সালাহউদ্দিন আহমদ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

মব সৃষ্টি করে ফজিলাতুন্নেছা হলে মনোনয়ন ফরম নিতে বাধা, প্রার্থীর ওপর হামলার চেষ্টা: ছাত্রদল

জিয়া সাইবার ফোর্স অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের দায়িত্বে শিবলী ও বুলবুল

দেশ যেন মৌলবাদের অভয়ারণ্য না হয়: তারেক রহমান

ভরাডুবি হবে জেনেই নির্বাচন চাইছে না কিছু খুচরা পার্টি: দুদু

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধিদল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা