নির্বাচনের আগে প্রশাসন পূর্বের রূপ দেখাচ্ছে: আসিফ মাহমুদ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, প্রশাসন তার পূর্বের রূপ দেখাচ্ছে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে আবারও যদি কেউ পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে চান, আপনারা মনে করবেন না, শেখ হাসিনার মতো আপনারা পার পেয়ে যাবেন।
আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নাটোরের সিংড়ায় নাটোর-৩ আসনের জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী জার্জিস কাদিরের নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসিফ মাহমুদ এসব কথা বলেন।
আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমরা ইনসাফ ও সুশাসনের বাংলাদেশ গড়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। সে লক্ষ্যকে সফল করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আশা করি, আপনারা সকলে সে দায়িত্ব পালন করবেন।’
প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে এনসিপির মুখপাত্র বলেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনারা দেখেছেন, পঞ্চগড়ের একজন প্রিসাইডিং অফিসার ধানের শীষের ভোট চাচ্ছেন। আমরা মনে করি, এটি গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত হুমকিস্বরূপ।’
আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমরা দেখেছি, নির্বাচন কমিশনে যখন ১১ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ যায়, সেই অভিযোগের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। অথচ বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ করার কারণে আমরা দেখছি, ওই দিন যেতে না যেতেই সে অফিসারকে উইথড্র করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের ফলে এখন সরকারি অফিসারেরাও ধানের শীষের ভোট চাচ্ছে।’
এনসিপির মুখপাত্র আরও বলেন, গত তিনটি নির্বাক পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু ৫ আগস্টপরবর্তী বাংলাদেশে তা আর সম্ভব নয়। প্রয়োজনে দেশের মানুষ ভোটের জন্য জীবন দেবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন নাটোর-৩ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী জার্জিস কাদির, এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিন, জেলা কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব হাফিজুর রহমান ময়না, যুগ্ম আহ্বায়ক তাহাশ নূরসহ ১১ দলীয় জোটের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা।