নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে: ডা. জাহিদ হোসেন

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। আজ বুধবার সকালে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ কথা বলেন।
জাহিদ হোসেন বলেন, আজকে আমরা অনেক কথা শুনতে পাই। কেউ কেউ হুমকি দেন যে, আগামী দিন নির্বাচন হতে দেবেন না। মনে হচ্ছে, সেই স্বৈরাচারের যে আচরণ ছিল, স্বৈরাচারের যে কথা ছিল সেই ধরনের কথার পদধ্বনি আমরা শুনতে পাই। সে জন্যই আজকে আমরা আশঙ্কিত হই অনেক সময় যে নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, ‘কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন, প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় তো প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনকে বলে দিয়েছেন ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে। কিন্তু যখন সরকারের একটি অংশ এখনো যারা সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন সেই অংশের পক্ষ থেকে কেউ কেউ বলেন— নির্বাচন এটা না করলে হতে দেব না, ওটা না করলে হতে দেব না (তখন আশঙ্কা হয়)।’
বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রগামী মানুষ উল্লেখ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘এই দেশের মানুষ পিআর সিস্টেম কী সেটি কোনো দিন প্র্যাকটিস করেও নাই, সেটি জানেও না। পৃথিবীর অনেক দেশে পিআর আছে, নন পিআর আছে, বাট সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ ভারত, ইউকে, ইউএসএ কোথাও পিআর পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে না।’
তিনি বলেন, ‘জনগণ তার প্রতিনিধিকে সরাসরি দেখতে চায়, নির্বাচিত করতে চায়, দায়বদ্ধ করতে চায় এবং তাকে জবাবদিহির আওতায় আনতে চায়। কাজেই কোনো অবস্থাতেই যারা পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করার জন্য চিন্তাভাবনা করছেন, তাঁরাই হয়তো পিআর পদ্ধতির কথা বলে থাকেন। কিন্তু আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, জনগণের মনের ভাষা বোঝার চেষ্টা করুন।’
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, ‘যারা আজকে ধমক দেন নির্বাচন হতে দেবেন না। তরা কি ভেবে দেখেছেন, জনগণ কী এটা চায়? কোনো সমর্থন কি এটাতে আছে? আপনারা মব কালচার সৃষ্টি করেছেন, দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন? দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এক বছর যাবৎ কী ধরনের পড়াশোনা হচ্ছে সেটি কি আপনারা লক্ষ্য করেছেন?’
কোনো অবস্থাতেই ধমক দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে দাবিয়ে রাখা যাবে না জানিয়ে জাহিদ হোসেন বলেন, ‘বিগত স্বৈরাচার অনেক ধামকি, গুম, অনেক শহীদ অনেক বঙ্গুত্ব বরণ করিয়েছে, তারপরও বাংলাদেশের মানুষের দাবিয়ে রাখা যায় নাই। ওনাদের শেষ রক্ষা হয় নাই। কাজেই বলব, আসেন আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে যারা ২৪-এর জুলাই আন্দোলনে যেভাবে একসঙ্গে ছিলাম, একসঙ্গে থাকি। এবং দেশের মানুষের ওপর দায়িত্ব দেই, তারা তাদের নেতৃত্ব নির্বাচিত করুক।’
এর আগে বিএনপিপন্থী চিকিৎসক সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব)-এর নবনির্বাচিত নেতাদের সঙ্গে নিয়ে জিয়াউর রহমানের কবর জিয়ারত করেন ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। এ সময় জিয়া পরিবার ও দেশের সমৃদ্ধি কামনায় দোয়া করা হয়।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন—ড্যাবের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার, ড্যাবের নবনির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশিদ, সিনিয়র সহসভাপতি অধ্যাপক ডা. আবুল কেনান, মহাসচিব ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল, কোষাধ্যক্ষ ডা. মো. মেহেদী হাসান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ডা. খালেকুজ্জামান দিপু।