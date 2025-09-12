ছাত্ররাজনীতি জনগণের স্বপ্নকে প্রাধান্য দেবে: আ স ম রব

ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি ও আ স ম আবদুর রব বলেন, ছাত্ররাজনীতি শিক্ষার পাশাপাশি জনগণের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেবে। এটি কখনো ব্যক্তিগত, দলীয় বা গোষ্ঠীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার খেলা হতে পারে না।
আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (বৈ স) নবগঠিত কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি মোসলেহ উদ্দিন বিজয় ও সাধারণ সম্পাদক নাবিলা সুলতানার নেতৃত্বে নেতাদের সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এসব কথা বলেন।
আ স ম আবদুর রব বলেন, রাজনীতি হচ্ছে ন্যায়, শিক্ষা ও মানুষের মর্যাদার জন্য লড়াই। ক্ষমতার লড়াইকে প্রাধান্য দিলে রাজনীতি স্বাভাবিকভাবেই স্বার্থনির্ভর ও স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। কিন্তু জনগণের স্বপ্ন ও ন্যায়কে কেন্দ্রে রাখলে রাজনীতি হয়ে ওঠে একটি নৈতিক প্রক্রিয়া—যা সমাজের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণ, শিক্ষা ও গণমুখী শক্তিকে প্রসারিত করে।
উত্তরায় অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাতের সময় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি তানিয়া রর এবং ছাত্রলীগের (বৈ স) নেতাদের মধ্যে নাহিদ হাসান রিমন, মোহাম্মদ রুবন আকরাম, আসিফুল ইসলাম রিয়াজ, ইমতিয়াজ আহমেদ সিয়াম, সাইফ তাসনিম চৌধুরী, তারেক রহমান, জাহিদুল ইসলাম রিয়াজ, মেহেদী হাসান, আশরাফুল আলম জুয়েল, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।