তিন নেতার মাজার ও হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে শুরু হচ্ছে এনসিপির নির্বাচনী প্রচার

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হচ্ছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় তিন কিংবদন্তি নেতা শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিনের মাজার এবং শহীদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে এই প্রচারণা শুরু হবে।
আজ বুধবার এক সংবাদ বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে এনসিপি।
কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা।
নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম জানিয়েছেন, মাজার ও কবর জিয়ারত শেষে প্রচারণা কর্মসূচি জাতীয় প্রেসক্লাব পর্যন্ত অগ্রসর হবে।