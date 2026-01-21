হোম > রাজনীতি

তিন নেতার মাজার ও হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে শুরু হচ্ছে এনসিপির নির্বাচনী প্রচার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হচ্ছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় তিন কিংবদন্তি নেতা শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিনের মাজার এবং শহীদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে এই প্রচারণা শুরু হবে।

আজ বুধবার এক সংবাদ বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে এনসিপি।

কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা।

নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম জানিয়েছেন, মাজার ও কবর জিয়ারত শেষে প্রচারণা কর্মসূচি জাতীয় প্রেসক্লাব পর্যন্ত অগ্রসর হবে।

সম্পর্কিত

বিএনপিতে যোগ দিলেন আ.লীগ সরকারের সাবেক প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদ

‘জামায়াতের সঙ্গে থাকলে বড় ক্ষতি হতে পারত’, ইসলামী আন্দোলনকে সাধুবাদ হেফাজতের

জামায়াত নেতা-কর্মীদের ওপর বেদনাদায়কভাবে হামলা চালিয়েছে বিএনপির লোকেরা: শফিকুর রহমান

রাতে সিলেট যাচ্ছেন তারেক রহমান, এক দিনে সাত জেলায় ৭ সমাবেশ

৩০ আসনে এনসিপির চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা

দ্বৈত নাগরিকত্ব ত্যাগ করার আবেদন করেই প্রার্থী ২৩

বিএনপিতে বিদ্রোহী অর্ধশতাধিক

কূটনীতিকদের কাছে আগামীর পরিকল্পনা তুলে ধরল বিএনপি

ইডেন–বদরুন্নেসা–হোম ইকোনমিকস নিয়ে ‘বিশ্বের সর্ববৃহৎ নারী বিশ্ববিদ্যালয়’ গড়তে চায় জামায়াত

আমরা ‘না’ ভোট দেব দেশের স্বার্থে, আইনের শাসনের স্বার্থে: জি এম কাদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা