বছরের পর বছর উধাও থেকে মজলুমদের বলে গুপ্ত আর সুপ্ত: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

কেরানীগঞ্জে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য দেন জামায়াত আমির। ছবি: আজকের পত্রিকা

যারা নিজেরা বছরের পর উধাও হয়েছিল, তারাই আবার মজলুমদের বলে গুপ্ত আর সুপ্ত—এমন মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, ‘এসব বাদ দিন, সমালোচনার আয়নায় নিজের চেহারা দেখুন।’

আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাজধানীর কেরানীগঞ্জে শাক্তা সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি।

শফিকুর রহমান বলেন, ‘নিজেরাই যারা গুপ্ত হয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল বছরের পর বছর, যারা মজলুম মজলুমদেরকে বলে তারা নাকি গুপ্ত আর সুপ্ত। ভাই একটু নিজের দিকে তাকাই সবাই, এটাই ভালো হবে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে... অন্যেরটা দেখে লাভ নাই।’

শফিকুর রহমান বলেন, ‘দাঁড়িপাল্লা ও শাপলা কলির পক্ষে কাজ করতে গেলে যারা মা-বোনদের কাপড় খুলে ফেলতে চায় তারা আসলে মানুষ নয়। আল্লাহ না করুক তারা যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে দেশের পরিবেশ কেমন হবে চিন্তা করুন! মা-বোনেরা ঐক্যবদ্ধ—আগামী ১২ তারিখ এর ফল দেখতে পাবেন।’

জামায়াত আমির বলেন, ‘জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে স্বৈরাচারের আয়না ঘরের অনেক প্রটোটাইপ করে রাখা হয়েছে। আগামীতে যারা দেশ পরিচালনা করবেন, তাদের দেখে আসা উচিত। মানুষের সঙ্গে জুলুম করলে কী পরিণতি হতে পারে, সেখান থেকে শিক্ষা নিতে পারে।’

একটি দল জুলাইকে স্বীকৃতি না দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে মন্তব্য করে জামায়াত আমির বলেন, ‘আমরা আশা করেছিলাম তারা জুলাইকে সম্মান করবে। কিন্তু শহীদ পরিবারের সদস্যদের অসম্মান করা হয়েছে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, তাদের পাত্তাই দিল না। জুলাই সম্মান করার মানে চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, নিরীহ মানুষের জমি দখল ও মামলা-বাণিজ্য, মায়ের গায়ে হাত দেওয়া হতে পারে না—এটি জুলাই চেতনার সঙ্গে যায় না।’

শফিকুর রহমান আরও বলেন, ‘জুলাই সনদ ও সংস্কারের জন্য গণভোট বিষয়ে তারা আমাদের সামনে আগাতে দেয় না। পরে যখন জনগণ ঠেলা দিয়েছে, তখন অর্থাৎ গতকাল থেকে তারা গণভোটের বিষয়ে কথা বলা শুরু করেছে। তিনি বলেন, জুলাই না হলে ২০২৬ সালে কিসের নির্বাচন, জুলাই না হলে তো ফ্যাসিবাদের অধীনে ’২৯ সালে নির্বাচন হতো। ’২৬ সালে নির্বাচন চাইব আবার জুলাই মানব না, জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না—এটি হতে পারে না।’

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম, জাগপার সহসভাপতি ও মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর আমির আব্দুল জব্বার, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট মশিউল আলম, ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ সিবগা প্রমুখ।

