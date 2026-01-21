উত্তরবঙ্গে ৮ জেলায় সফরে যাচ্ছেন জামায়াত আমির

ঢাকা-১৫ আসন (মিরপুর-কাফরুল) দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে যাচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসন থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি। এর অংশ হিসেবে আগামীকাল বৃহস্পতিবার এই নির্বাচনী এলাকায় জনসভা করবেন তিনি। এরপর আগামী শুক্র ও শনিবার টানা দুই দিন উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় নির্বাচনী সভা করার কথা রয়েছে তাঁর। জেলাগুলো হলো পঞ্চগড়, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা।
রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আজ বুধবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।
এহসানুল মাহবুব জানান, আগামীকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা-১৫ আসনে জনসভা করবেন জামায়াতের আমির। পরদিন পঞ্চগড়, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ে সমাবেশ করবেন তিনি। আগামী শনিবার রংপুরে জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করে জনসভা করবেন শফিকুর রহমান। এরপর গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা হয়ে ঢাকায় ফিরবেন তিনি।
জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আরও জানান, ঢাকায় ফিরে আগামী রোববার দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা ৫, ৬ ও ৭ আসনে প্রচারণা চালাবেন শফিকুর রহমান।
জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১০ দলীয় নির্বাচনী জোটের প্রার্থী ঘোষণা না করা অবশিষ্ট ৪৭ আসন নিয়ে জানতে চাইলে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘আজ আমাদের নির্বাচনী কমিটির বৈঠক চলছে। আশা করছি, বৈঠক শেষে এ বিষয়ে একটা ঘোষণা দিতে পারব।’