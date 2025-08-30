ঢাকাসহ পাঁচ জেলায় জাপার কার্যালয়ে হামলা, আগুন

রাজধানীতে গত শুক্রবার হামলায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ নেতা-কর্মীরা আহত হওয়ার প্রতিবাদে গতকাল সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে দলটি। এ সময় ঢাকাসহ পাঁচ জেলায় জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়েছে।
এ হামলার জন্য গণঅধিকার পরিষদকে দায়ী করেছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, শুক্রবারের ঘটনার জেরে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা দলবল নিয়ে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা চালিয়েছেন। তিনি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান।
এদিকে, আহত নুর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গতকাল জানায়, তাঁর মাথায় আঘাত ও নাকের হাড় ভেঙে গেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলেও তা নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং তাঁর চেতনা ফিরেছে। তবে ৪৮ ঘণ্টার আগে আশঙ্কামুক্ত বলা যাচ্ছে না। নুরের চিকিৎসায় মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।
এর আগে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষের পর রাতে গণঅধিকার পরিষদ মশাল মিছিল করে। এরপর দলীয় কার্যালয়ের সামনে ব্রিফিং করতে গেলে পুলিশ লাঠিপেটা করে বলে অভিযোগ করেন গণঅধিকারের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। এ ঘটনায় নুরুল হক নুর গুরুতর আহত হন। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় গতকাল বিক্ষোভ, মহাসড়ক অবরোধ ও মিছিল করেন দলটির নেতা-কর্মীরা। ঢাকার কাকরাইল, ঠাকুরগাঁও, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং রাজশাহীতে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের পাশাপাশি ঢাকা, ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর ও রাজশাহীতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে। হামলার চেষ্টা হয় খুলনার কার্যালয়তেও। পরে অবশ্য পুলিশের লাঠিপেটায় যা ছত্রভঙ্গ করা হয়।
এদিকে ঢাকার উত্তরায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের কুশপুত্তলিকা দাহ করে জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্স গ্রুপ। নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে তারা জি এম কাদেরকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবিও জানায়। ঘটনার পর থেকে জাপা চেয়ারম্যানের বাসার সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
রাজধানীতে হামলা-আগুন
পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গণঅধিকার পরিষদ গতকাল বিকেলে রাজধানীর বিজয়নগরে আল-রাজী কমপ্লেক্সের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করে। এ সময় নেতা-কর্মীরা টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করেন এবং ‘একটা একটা জাপা ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর’; ‘জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ কর’; ‘আমার ভাইয়ের রক্ত কেন, প্রশাসন জবাব দে’—এমন স্লোগান দেন।
বিক্ষোভ কর্মসূচিতে দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান তিন দফা দাবি জানান—অবিলম্বে তদন্ত কমিটি গঠন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ এবং আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করা। তিনি অভিযোগ করেন, ‘নুরকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালানো হয়েছে। সরকার এ ঘটনার বিচার না করলে জনগণই বিচার করবে।’
সমাবেশ শেষে বিক্ষোভকারীরা পল্টন, প্রেসক্লাব, মৎস্য ভবন হয়ে কাকরাইলের দিকে গেলে আবারও উত্তেজনা তৈরি হয়। পুলিশ জাপার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিলে বিক্ষোভকারীরা ইটপাটকেল ছোড়ে। গলি দিয়ে গিয়ে কার্যালয়ের নিচের একটি স্টোররুমে অগ্নিসংযোগও করা হয়। পরে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
এর এক ঘণ্টা আগে তিনটার দিকে ‘জুলাই মঞ্চে’র ২০-২৫ জন কর্মী হুলিয়া মিছিল বের করে। তাদের ব্যানারে লেখা ছিল, ‘জাতীয় পার্টিসহ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের শত্রুদের বিরুদ্ধে হুলিয়া মিছিল’। তারা স্লোগান দেয়, ‘নুর ভাইয়ের ওপর হামলা কেন, প্রশাসন বিচার চাই’।
রমনা থানার ওসি (অপারেশন) আতিকুল ইসলাম খন্দকার বলেন, ‘সার্বিক আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমরা সতর্ক আছি। জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে শতাধিক নেতা-কর্মী অবস্থান করলেও পুলিশ তাদের বাইরে বসতে দেয়নি।’
ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম) এস এন মো. নজরুল ইসলাম জানান, রোববার ডিএমপির পক্ষ থেকেও তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি পুলিশের কোনো গাফিলতি বা দুর্বলতা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখবে।
নুরের ওপর হামলার ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন এবং আইনি তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন।
নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মোহাম্মদ তাহেরের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের প্রতিনিধি। হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময় তাঁরা সাংবাদিকদের বলেন, নুরের ওপর হামলার ঘটনায় যেকোনো দুরভিসন্ধি থাকতে পারে, তা খতিয়ে দেখা দরকার। সরকারের দায়িত্ব এই ঘটনার পেছনের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করা।
ঢাকার বাইরে হামলা, ভাঙচুর
জাপার রাজশাহী জেলা ও মহানগর কার্যালয়ে ভাঙচুর চালিয়ে সাইনবোর্ড খুলে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
বিক্ষোভ হয়েছে চট্টগ্রাম নগরেও। গণঅধিকারের নেতা-কর্মীরা সড়ক অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন। নোয়াখালীতে টায়ারে আগুন দিয়ে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা।
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন গণঅধিকার পরিষদ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (নিসিপি) নেতা-কর্মীরা।
ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুরে উপজেলা জাপা কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ভাঙচুর করা হয়েছে গাইবান্ধায় জাপার কার্যালয়।
খুলনায় জাপা কার্যালয়ে হামলার চেষ্টা করলে পুলিশের লাঠিপেটায় ২০ নেতা-কর্মী আহত হয় বলে দাবি গণঅধিকারের নেতা-কর্মীদের।
ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর অংশে বিক্ষোভ মিছিল ও অবরোধ করেছে গণঅধিকার পরিষদ। এ ছাড়া সিরাজগঞ্জে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়ক থেকে সায়েদাবাদ পর্যন্ত বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা।