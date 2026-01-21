হোম > রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপিসহ ৫ দলের নেতারা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গুলশানের কার্যালয়ে বুধবার বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও পাঁচ দলের নেতাদের সাক্ষাৎ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টিসহ (বিজেপি) পাঁচটি রাজনৈতিক দলের নেতারা। আজ বুধবার গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ হয়।

এ সময় বিজেপির চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থ, আমজনতার দলের আহ্বায়ক মিয়া মশিউজ্জামান, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ-ভাসানী) চেয়ারম্যান আজহারুল ইসলাম, বাংলাদেশ জনঅধিকার পার্টির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইসমাইল সম্রাট ও বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির নির্বাহী সভাপতি মাওলানা এ কে এম আশরাফুল হক নিজ নিজ দলের নেতৃত্ব দেন।

এরপর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেন। এর নেতৃত্ব দেন সংগঠনটির সভাপতি আবু সালেহ আকন ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল।

