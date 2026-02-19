ট্রাইব্যুনালের বিচার আগের গতিতেই চলবে: চিফ প্রসিকিউটর

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চলমান বিচারকাজ আগের গতিতেই চলবে বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। আজ বৃহস্পতিবার ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি।
চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ‘সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বার্তা না এলেও অনানুষ্ঠানিকভাবে আমাদের বলা হয়েছে—আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। বিশেষ করে, আইনমন্ত্রী বলেছেন যে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতেই চলমান থাকবে। সরকার আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে কিছু না বললেও চলমান রাখার ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছে।’
তাজুল ইসলাম আরও বলেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দায়িত্বে আছি, স্বাভাবিক গতিতেই সব কর্মকাণ্ড চলমান রাখব। এটাই ন্যায়বিচারের দাবি। বিচার চলমান থাকবে অবশ্যই। সরকার সে ব্যাপারে ইতিবাচক সংকেত দিয়েছে বলেই আমরা মনে করছি। আর আমাদের না থাকার বিষয়ে কোনো কথা হয়নি।’