জ্বালানি, কৃষি ও শিক্ষা খাতে সহযোগিতার সম্ভাবনা আছে: ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত

জ্বালানি, কৃষি ও শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত নিনা পি ক্যাইনলেট।
আজ রোববার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।
নিনা ক্যাইনলেট বলেন, ‘অফিশিয়াল ও কূটনৈতিক পাসপোর্টে ভিসা অব্যাহতি সুবিধা চালুর জন্য একটি সমঝোতা করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এভাবেই এক একটি উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং আমরা তার সমাপ্তির পথে এগিয়ে যাই। বাংলাদেশ ও ফিলিপাইন কীভাবে বিভিন্ন খাতে আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারে, তা নিয়ে আমরা কাজ করব। জ্বালানি, কৃষি ও শিক্ষার মতো খাতে বৃহত্তর সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে।’
রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘আমরা মেরিটাইম কো-অপারেশনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারি। এ বিষয়ে বাংলাদেশের আগ্রহ রয়েছে। এ ছাড়া মেরিটাইম শিপিং, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি নিরাপত্তা, জলবায়ু মোকাবিলা বিশেষ করে বন্যা মোকাবিলায় সহযোগিতা করতে পারি।’
সম্প্রতি কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ইস্যুতে অংশীজনদের নিয়ে আয়োজিত সংলাপের প্রসঙ্গ টেনে নিনা ক্যাইনলেট বলেন, বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সাত দফা প্রস্তাব দিয়েছেন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে হাই লেভেল ডায়ালগ হবে। সেখানে আসিয়ানের অংশগ্রহণ থাকবে।
আঞ্চলিক সহযোগিতা নিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পৃক্ততা আঞ্চলিক শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।’
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন।
ড. দেলোয়ার হোসেন বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন এবং বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ ও সামুদ্রিক সহযোগিতার নতুন মাত্রা অন্বেষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।
এ ছাড়া ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এই অধ্যাপক।
বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ইফতেখার আনিস অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাবেক ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রসচিব মো. রুহুল আলম সিদ্দিক।