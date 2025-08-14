প্রধান বিচারপতির সঙ্গে মার্কিন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। এ সময় তাঁরা পারস্পারিক কুশলাদি বিনিময় করেন। সাক্ষাতকালে তাঁরা দ্বিপক্ষীয় বিচারিক সহযোগিতা, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং আইনের শাসনসংক্রান্ত বিষয়াবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবনে এই সাক্ষাত অনুষ্ঠিত হয় বলে সুপ্রিম কোর্ট থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাক্ষাৎকালে প্রধান বিচারপতি গত এক বছরে বাংলাদেশের বিচারবিভাগের উন্নয়নে তাঁর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। বিশেষ করে স্বাধীন, শক্তিশালী ও ন্যায়বিচারভিত্তিক বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠায় প্রধান বিচারপতি তার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া আলোচনায় উঠে আসে বাংলাদেশে মানবাধিকার সংরক্ষণে বিচার বিভাগের ভূমিকাও।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, মার্কিন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত প্রধান বিচারপতি হিসেবে এক বছর পূর্তিতে তাঁকে অভিনন্দন জানান। তিনি বাংলাদেশের বিচারবিভাগের উন্নয়নে প্রধান বিচারপতি গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষ করে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক শক্তিশালী, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচারবিভাগ সংস্কারের রোডম্যাপ ঘোষণা, বিচারসেবা প্রদানে স্বচ্ছতা আনয়নে ১২ দফা নির্দেশনা প্রদান, মামলায় বিবাদী পক্ষকে লিগ্যাল এইড প্রদানে ক্যাপাসিটি টেস্ট চালু, সুপ্রিম জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ আইন প্রণয়ন, বিচারপ্রার্থীদের জন্য সুপ্রিম কোর্ট হেল্পলাইন চালু এবং অধস্তন আদালতের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলোকে কার্যকরী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেন।
মার্কিন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত আশাবাদ ব্যক্ত করেন, আগামী দিনগুলোতে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় তাঁর দেশ সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করবে বলে জানান তিনি।