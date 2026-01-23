হোম > জাতীয়

শনিবার থেকে ২৪ ঘণ্টা গ্যাসের স্বল্পচাপ থাকবে যেসব এলাকায়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এলএনজি টার্মিনালের রক্ষণাবেক্ষণের কারণে আগামীকাল শনিবার থেকে ২৪ ঘণ্টা দেশের বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ থাকবে।

আজ শুক্রবার তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এলএনজি টার্মিনালের রক্ষণাবেক্ষণজনিত কারণে এলএনজি হতে প্রাপ্ত গ্যাস সরবরাহ হ্রাস পাওয়ায় ২৪ জানুয়ারি শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ২৫ জানুয়ারি রোববার দুপুর ১২টা পর্যন্ত তিতাস গ‍্যাস অধিভুক্ত এলাকার সকল শ্রেণীর গ্রাহক প্রান্তে গ্যাসের স্বল্পচাপ বিরাজ করবে। গ্রাহকদের সাময়িক এই অসুবিধার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে তিতাস গ‍্যাস কর্তৃপক্ষ।

