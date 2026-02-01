হোম > জাতীয়

নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ জানাবেন যেসব নম্বরে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেল গঠন করা হয়েছে। নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা নিয়ে যেকোনো অভিযোগ জানাতে এই সেলে যোগাযোগ করতে ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (পরিচালক) ফয়সল হাসান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ জানানোর জন্য সমন্বয় সেলের নির্ধারিত টেলিফোন ও মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, জরুরি যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নম্বরগুলো হলো—০২-৪৭১১৮৭০০, ০২-৪৭১১৮৭০১, ০২-৪৭১১৮৭০২ ও ০২-৪৭১১৮৭০৩। এ ছাড়া মোবাইল নম্বর ০১৫৫০-০৬৪২২৬ (হোয়াটসঅ্যাপ) ও ০১৫৫০-০৬৪২২৭ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

সম্পর্কিত

চানখাঁরপুল হত্যা মামলা: আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি পাবেন না ৫ আসামি

নির্বাচনকালীন সম্মানীর নামে কর্মকর্তাদের বিকাশ নম্বর চেয়ে প্রতারণা, সতর্ক করল ইসি

ভোটের দায়িত্বে বিএনসিসিকে চায় না বিএনপি

জনতা ব্যাংকের ১৩৬ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ

পণ্য খালাসে বিলম্ব, ১৩ জাহাজের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা

মুক্তবাণিজ্য চুক্তি: ভারত করেছে, বাংলাদেশকেও জরুরি ভিত্তিতে করার পরামর্শ ইইউর

এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ

কর্মকর্তাদের পক্ষপাতের প্রমাণ পেলে অবস্থা খুব খারাপ হবে: ইসি সানাউল্লাহ

তফসিল ঘোষণার পর থেকে ১৭৭৪ জন আটক, ১৭৯ অস্ত্র উদ্ধার: আইএসপিআর

কোনো স্বৈরাচার যাতে জনগণের ওপর চেপে বসতে না পারে, সে জন্যই জুলাই সনদ: আলী রীয়াজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা