হোম > জাতীয়

স্টার্টআপ বাংলাদেশের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল হাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল হাই। ছবি: সংগৃহীত

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন দেশের একমাত্র সরকারি মালিকানাধীন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন নুরুল হাই। আজ সোমবার স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নুরুল হাই ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, ইমপ্যাক্ট ফান্ড, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ১৬ বছর সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক স্টার্টআপকে টেকসই ও লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তর করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

স্টার্টআপ বাংলাদেশে যোগদানের আগে নুরুল হাই ওয়াশিংটনভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম স্মল এন্টারপ্রাইজ অ্যাসিস্ট্যান্সে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শীর্ষ ১০০ স্টার্টআপের তালিকায় পাঠাও ও সম্ভব

নতুন দায়িত্ব নিয়ে নুরুল হাই বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, গতি আর দায়িত্বশীলতা একসঙ্গে চললেই সত্যিকারের পরিবর্তন আসে। আমরা এমন একটি পাইপলাইন তৈরি করতে চাই, যেখানে ফাউন্ডাররা নিশ্চয়তা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পরবর্তী ধাপে যেতে পারবেন আর বিনিয়োগকারীরা পাবেন সময়মতো লাভজনক এক্সিট।’

তাঁর নেতৃত্বে স্টার্টআপ বাংলাদেশ আরও গঠনমূলক, গতিশীল ও গ্লোবাল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে বলে আশা করে প্রতিষ্ঠানটি।

সম্পর্কিত

সংশোধিত ভোটকেন্দ্র নীতিমালা চূড়ান্ত, এবার কমবে ভোটকক্ষের সংখ্যা

অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার রাজীবুল হাসান বরখাস্ত

টিএনজেডসহ তিন গার্মেন্টস মালিকের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করতে ইন্টারপোলকে সরকারের অনুরোধ

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল খাদেমুল বাশারের শাহাদাতবার্ষিকী পালন

দেশে ফাইভ-জির যাত্রা শুরু

ভোটের দায়িত্বে ৯৫ শতাংশ সরকারের লোক—ট্রেসির দাবির জবাব দিলেন সিইসি

সূচনা ফাউন্ডেশনের অর্থ আত্মসাৎ: পুতুলসহ ৩৫ জনের নামে মামলা করবে দুদক

সুষ্ঠু নির্বাচন চায় যুক্তরাষ্ট্র, কোনো দলকে সমর্থন নয়: ট্রেসি জ্যাকবসন

সেনাবাহিনী সরকারের সব কর্মসূচি সফল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: জেনারেল ওয়াকার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা