নরসিংদীর সাবেক এমপি আনোয়ার আশরাফের স্ত্রীর সোয়া ২ কোটি টাকার জমি ক্রোকের নির্দেশ

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নরসিংদী–২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আশরাফ খানের স্ত্রী আফরোজা সুলতানার নামে থাকা ২ কোটি ২৮ লাখ ৭৮ হাজার ১৯০ টাকা মূল্যের জমি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ রোববার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন এ নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।
সাবেক এমপির স্ত্রীর জমি ক্রোকের নির্দেশ চেয়ে দুদকের সহকারী পরিচালক নুরুল ইসলাম আবেদনে বলেন, নরসিংদীর বিভিন্ন মৌজায় আফরোজা সুলতানার জমি রয়েছে। তিনি অবৈধভাবে এসব সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, আফরোজা সুলতানা এসব সম্পদ যেকোনো সময় বিক্রয়, হস্তান্তর ও স্থানান্তর করতে পারেন। এমনটা হলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসন্ধানকাজ ব্যাহত হতে পারে। তাই এসব সম্পদ ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন।