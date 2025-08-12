বাতিল হলো কুয়েত ও দুবাইগামী ফ্লাইট, রোমে এখনো গ্রাউন্ডেড ড্রিমলাইনার

বারবার যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে উড়োজাহাজের সংকট দেখা দিয়েছে। কোনো উড়োজাহাজ মেরামতের পর উড্ডয়ন করছে; আবার কোনোটি গ্রাউন্ডেড অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে নিয়মিত শিডিউল বিপর্যয় ও ফ্লাইট বাতিলের ঘটনা ঘটছে। আজ মঙ্গলবারও বাতিল হয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ঢাকা-কুয়েত ও ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই রুটের দুটি ফ্লাইট।
বিমান সূত্র জানিয়েছে, আজ ঢাকা-কুয়েত ও দুবাই রুটের উভয় ফ্লাইটই বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার দিয়ে পরিচালনার কথা ছিল। কিন্তু উড়োজাহাজের সংকটে বিকল ৩টা ৪৫ মিনিটের ঢাকা-কুয়েত রুটের বিজি ৩৪৩ ফ্লাইট এবং বিকেল ৫টা ৫ মিনিটের ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই ফ্লাইট দুটিই বাতিল করতে হয়েছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) এ বি এম রওশন কবীর জানান, বাতিল হওয়া কুয়েত ও দুবাই ফ্লাইট আগামীকাল পরিচালিত হবে এবং নতুন সময়সূচি যাত্রীদের জানানো হচ্ছে।
তিনি জানান, রোমে গ্রাউন্ডেড ড্রিমলাইনারটি মেরামতের জন্য আজ বিমানের পাঁচজন নিজস্ব প্রকৌশলী এরই মধ্যে সেখানে পৌঁছেছেন। আশা করা যাচ্ছে, আজ সন্ধ্যার মধ্যে উড়োজাহাজটি উড্ডয়নের উপযোগী হবে এবং রোমের হোটেলে থাকা যাত্রী ও ক্রুদের ওই উড়োজাহাজে করে ঢাকায় আনা হবে।
গত রবিবার রোমে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় বিমানের একটি বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ গ্রাউন্ডেড হয়। ওই ফ্লাইটে থাকা ২৬২ জন যাত্রী ও ক্রু বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বিমানের খরচে হোটেলে অবস্থান করছেন।
গত এক মাসে উড়াল দেওয়ার আগে-পরে বিমানের অন্তত ৯টি উড়োজাহাজে বিভিন্ন যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চাকা খুলে পড়া বা ফেটে যাওয়া, ইঞ্জিনে অতিরিক্ত কম্পন, কেবিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ল্যান্ডিং গিয়ারের দরজা না বন্ধ হওয়া। এর ফলে শিডিউল বিপর্যয়ের পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে।
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও বিমানের নিরাপত্তার মান ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।