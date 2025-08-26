মালয়েশিয়ায় ১০ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে ‘গ্র্যাজুয়েট পাস’ দেওয়ার তথ্য সঠিক নয়

মালয়েশিয়ায় অধ্যয়নরত প্রায় ১০ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করতে ‘গ্র্যাজুয়েট পাস’ চালু করা হচ্ছে—এমন একটি খবর কিছু সংবাদমাধ্যমে এসেছে। তবে এ তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন দেশটির উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জামব্রি আব্দুল কাদির। এ বিষয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এমন কোনো বিশেষ পাস ইস্যু করার বিষয়ে কোনো চুক্তি বা সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি।
মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম দ্য স্টারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি কেদাহ রাজ্যের শিল্প ও বিনিয়োগ, উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন কমিটির চেয়ারম্যান ড. হাইম হিলমান আবদুল্লাহ একটি টিকটক ভিডিওতে দাবি করেন, মালয়েশিয়ায় ১০ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হবে। তাঁর এই দাবির তীব্র সমালোচনা করে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জামব্রি আব্দুল কাদির বলেন, ‘একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর উচিত ছিল প্রকৃত, সঠিক এবং প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে বিবৃতি দেওয়া, কেবল অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বা অসাবধানতাবশত তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া নয়।’
মন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশের একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হয়েছে। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ‘গ্র্যাজুয়েট পাস’ বিবেচনা করতে তিনি সম্মত হয়েছেন, এমন অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য।
এই বিতর্কের সূত্রপাত হয় বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সাম্প্রতিক মালয়েশিয়া সফরকে কেন্দ্র করে। এই সফরে তিনি কুয়ালালামপুরে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জামব্রি আব্দুল কাদিরসহ বেশ কয়েকজন মালয়েশীয় কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেন। সফরের পর ১৩ আগস্ট ঢাকায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সাংবাদিকদের জানান, বৈঠকে ‘গ্র্যাজুয়েট প্লাস’ ভিসা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘নীতিগতভাবে মন্ত্রী মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য “গ্র্যাজুয়েট পাস ভিসা” ইস্যু করতে সম্মত হয়েছেন। তবে নীতিটি কার্যকর হওয়ার আগে উভয় পক্ষকে কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে।’
উল্লেখ্য, বর্তমানে মালয়েশিয়ায় প্রায় ১০ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন। এতদিন পর্যন্ত অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরা মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পারলেও, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সেই সুযোগ নেই। ফলে এই ‘গ্র্যাজুয়েট পাস’ নিয়ে তাদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। মন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর সেই প্রত্যাশায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।