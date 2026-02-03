হোম > জাতীয়

সাবেক দুই আইজিপিসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গাজীপুরের জয়দেবপুরে ‘জঙ্গি নাটক’ সাজিয়ে সাতজনকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পুলিশের সাবেক দুই আইজিসহ ১০ আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের এই অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম।

সাবেক দুই আইজিপি হলেন—এ কে এম শহীদুল হক ও মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী। এ ছাড়া অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন—ঢাকা মহানগর পুলিশের সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া, কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের (সিটিটিসি) সাবেক প্রধান মো. মনিরুল ইসলাম, ডিএমপির সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার ও ডিবির আলোচিত কর্মকর্তা মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ।

২০১৬ সালে ‘জঙ্গি নাটক’ সাজিয়ে সাতজনকে হত্যা করা হয়। নিহতদের একজন ছিলেন ইবরাহীম। তিনি যাত্রাবাড়ীর একটি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতেন। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ছেলেকে গুমসহ হত্যার দায়ে ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় অভিযোগ করেন ইবরাহীমের বাবা।

কামরুল-মেননের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

এদিকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় হত্যাকাণ্ডে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম।

সম্পর্কিত

পেট্রোবাংলা ও বিপিসিতে নতুন চেয়ারম্যান

নির্বাচন না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই: সেনাপ্রধান

জুলাই সনদ রক্তের অক্ষরে শপথের স্বাক্ষর: আলী রীয়াজ

অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা সাইফুল আলমের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

নোয়াখালীর চেয়ারম্যানঘাট-হাতিয়া ফেরি সার্ভিসে অনিয়মের অভিযোগ, তদন্ত কমিটি গঠন

মানবতাবিরোধী অপরাধে কামরুল-মেননের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত হলে কঠোর ব্যবস্থা: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বদলে যাচ্ছে র‍্যাবের নাম ও পোশাক, শিগগির প্রজ্ঞাপন জারি

নাহিদের রিট খারিজ, বিএনপির কাইয়ুমের প্রার্থিতা বৈধ

যেভাবে লেখা হয়েছিল একুশের প্রথম কবিতাটি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা