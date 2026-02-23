হোম > জাতীয়

অমর একুশে বইমেলায় থাকছে না কোনো প্যাভিলিয়ন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: আজকের পত্রিকা আর্কাইভ

চলতি বছরের অমর একুশে বইমেলা শুরু হতে যাচ্ছে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন সেদিন। তবে অন্যান্যবারের মতো এবারের বইমেলায় কোনো প্যাভিলিয়ন থাকছে না। এমনটাই সিদ্ধান্ত দিয়েছে মেলার আয়োজক বাংলা একাডেমি।

গতকাল রোববার সন্ধ্যা ৭টায় প্রকাশক প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির (বাপুস) নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বাংলা একাডেমির এক সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. মফিদুর রহমান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম এবং সচিব ড. মো. সেলিম রেজা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, এবারের অমর একুশে বইমেলায় কোনো প্যাভিলিয়ন থাকবে না। বাপুস নেতৃবৃন্দের সহায়তায় ইতিমধ্যে প্যাভিলিয়নপ্রাপ্ত প্রকাশকগণ নিজ নিজ প্যাভিলিয়ন সরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছেন।

এমতাবস্থায়, ১৯ ফেব্রুয়ারি যেসব প্রকাশক স্টলের জন্য আবেদন করেছেন, তাদের স্টল-বিন্যাসের লটারি আজ গতকাল রোববার অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশকগণ আজ সোমবার থেকে স্টল নির্মাণের কাজ শুরু করবেন।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী অমর একুশে বইমেলার স্টল-ফি সম্পূর্ণ মওকুফের ঘোষণা দিয়েছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টায় অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করবেন।

