শাহজালাল বিমানবন্দরের ই-গেট খুলে দেওয়া হবে চলতি সপ্তাহেই: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ই-গেট অচিরেই খুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে তিনি এসব কথা জানান।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা চলতি সপ্তাহের মধ্যে গেটটি খোলা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ৭ জুলাই শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ই-পাসপোর্টধারীদের জন্য ই-গেটের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। শুরুতে কয়েক দিন ঠিকমতো চললেও হঠাৎ জটিলতা দেখা দেওয়ায় গেটগুলো এখন অকার্যকর অবস্থায় পড়ে রয়েছে।
ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের দাবি, ঠিকভাবে চালু হলে একজন ই-পাসপোর্টধারী মাত্র ১৮ সেকেন্ডে নিজের ইমিগ্রেশন শেষ করতে পারেন। ই-পাসপোর্টধারী যাত্রী ভেরিফিকেশন শেষে ই-গেট অতিক্রম করতে পারেন। প্রথমে পাসপোর্টের ডিজিটাল ছবিযুক্ত পৃষ্ঠা ই-গেটের মনিটরে ছোঁয়াতে হয়। ১০-১৫ সেকেন্ডের মধ্যে কাচের দরজা খুলে যায়। ই-গেট দিয়ে ঢুকে স্ক্যানিং গেটের সামনে দাঁড়ালে ৫-৬ সেকেন্ডের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-পাসপোর্টের সব তথ্য যাচাই হয়ে যায়। গেট খুলে গেলে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হয়।
তবে যাত্রীদের অভিযোগ, শুধু ই-গেট পার হলেই ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হয় না; ই-গেট পার হওয়ার পর আগের মতোই ইমিগ্রেশন ডেস্কে ভিসা ও অন্যান্য তথ্য যাচাই করা হয়।