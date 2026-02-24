মেয়াদ যেখানে শেষ হবে, সেখানে আগে সিটি নির্বাচন: মির্জা ফখরুল

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) বিষয়ক মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছেন, মেয়াদ অনুযায়ী সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
মন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক প্রশাসকেরা ভালোভাবে কাজ করবেন আমলাদের চেয়ে। মেয়াদ যেখানে শেষ হবে, সেখানে আগে সিটি নির্বাচন হবে।
আজ মঙ্গলবার ঢাকার দুই সিটিসহ ছয়টি সিটি করপোরেশনের প্রশাসকেরা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের পর এসব বলেন এলজিআরডি মন্ত্রী।
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান, পৌরসভায় রাজনৈতিক প্রশাসক নিয়োগের কোনো পরিকল্পনা এখনো সরকারের নেই।
ভবিষ্যতে দলীয় প্রতীকে সিটি নির্বাচন সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, দলীয় প্রতীকে সিটি নির্বাচন ভবিষ্যতে হবে কি না, সেটা সংসদে নির্ধারিত হবে।
এ সময় এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেন, সরকারি কর্মকর্তাদের চেয়ে রাজনৈতিক নেতারা ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন বলেই তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
নতুন প্রশাসকেরা জানান, মশা নিধন, যানজট নিরসন, রাস্তাঘাট মেরামতসহ দুর্নীতি রোধে কাজ করবেন তাঁরা। দীর্ঘদিন অকার্যকর থাকা সিটি করপোরেশনে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে জনগণের সেবা নিশ্চিত করা হবে।