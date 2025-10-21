ফ্লাইএডিলের জেদ্দা-ঢাকা সরাসরি ফ্লাইট চালু কাল

জেদ্দা–ঢাকা রুটে আগামীকাল বুধবার থেকে সরাসরি ফ্লাইট চালু করতে যাচ্ছে সৌদি আরবের উড়োজাহাজ পরিবহন সংস্থা ফ্লাইএডিল। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অ্যাভিয়েশন বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করছে সংস্থাটি।
প্রাথমিকভাবে জেদ্দা–ঢাকা রুটে সপ্তাহে দুটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে ফ্লাইএডিল। সময়সূচি অনুযায়ী, ফ্লাইট এফ৩ ৯১১২ জেদ্দা থেকে স্থানীয় সময় রাত ১টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে ঢাকায় পৌঁছাবে আর ফিরতি ফ্লাইট এফ৩ ৯১১৩ ঢাকা থেকে স্থানীয় সময় বেলা ১টায় জেদ্দার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে।
ফ্লাইএডিল স্বল্পমূল্যের এয়ারলাইন হলেও ঢাকা রুটে যাত্রীদের জন্য বিনা মূল্যে খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকবে। এ ছাড়া এ রুটে ভ্রমণকারীদের জন্য লাগেজ বহনের সুবিধা ঘোষণা করেছে সংস্থাটি।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশে সৌদি আরবগামী যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। ফ্লাইএডিলের নতুন এই ফ্লাইট যুক্ত হওয়ায় ভ্রমণের ব্যয় কিছুটা কমবে এবং বাজারে প্রতিযোগিতা আরও বাড়বে। মূলত প্রবাসী শ্রমিকদের পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে ভ্রমণপ্রত্যাশী সাধারণ যাত্রীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।