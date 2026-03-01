হোম > জাতীয়

ইরানে বসবাসরত বাংলাদেশিদের নিয়ে উদ্বিগ্ন সরকার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ইরানে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন সরকার। আজ রোববার এক বিবৃতিতে এই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেইজে বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ সতর্ক করে বলেছে, অব্যাহত শত্রুতা কেবল আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং বেসামরিক জনগণের কল্যাণকে বিপন্ন করবে। বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন এবং মতপার্থক্য নিরসনে কূটনীতিতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছে।

ইরানের হামলায় আরব আমিরাতে বাংলাদেশি নিহত

বাহরাইন, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ এই অঞ্চলের কিছু দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের নিন্দাও জানিয়েছে বাংলাদেশ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, বাংলাদেশ আশা করে, অতি দ্রুত মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরবে।

সম্পর্কিত

কৃষিসচিব এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বাধ্যতামূলক অবসরে

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনায় তিন দিনে ঢাকায় ৭৪ ফ্লাইট বাতিল

হানিফসহ ৪ আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন দুই শহীদের স্ত্রী

দুই আসনের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে পরাজিত প্রার্থীদের আবেদন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীর বাড়িতে গুলি: সন্ত্রাসী গ্রুপ চিহ্নিত হয়েছে বলে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

দপ্তর হারালেন স্থানীয় সরকার সচিব রেজাউল

পুরোনো প্রতিশ্রুতির বোঝা আমাদের ওপর চাপাবেন না: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

স্থগিত ফ্লাইটগুলোর রিশিডিউল হয়েছে, যাত্রীরা পর্যাপ্ত সময় পাবেন: প্রতিমন্ত্রী

৫ জেলার ডিসি প্রত্যাহার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা