হোম > জাতীয়

প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ডাক পেলেন যাঁরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিএনপি এরই মধ্যে সংসদীয় নেতা ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে মনোনয়ন দিয়েছে। এরপর মন্ত্রিসভা গঠনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিএনপি পূর্ণমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের একটি তালিকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠিয়েছে।

নতুন সরকারের শপথ ঘিরে সংসদে তিন স্তরের নিরাপত্তা

জানা গেছে, মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ডাক পেয়েছেন—এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, মো. শরিফুল আলম, শামা ওবায়েদ ইসলাম, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, কায়সার কামাল, ফরহাদ হোসেন আজাদ, মো. আমিনুল হক, মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, হাবিবুর রশিদ, মো. রজাবি আহসান ও মো. আব্দুল বারী।

এ ছাড়া আরও ডাক পেয়েছেন—মীর শাহে আলম, মো. জুনায়েদ আব্দুর রহিম, ইশরাক হোসেন, ফারজানা শারমিন, মো, নুরুল হক নুর, ইয়াসের খান চৌধুরী, এম ইকবাল হোসেইন, এম এ মুহিত, আহম্মদ সোহেল মঞ্জুর, ববি হাজ্জাজ, আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম।

সম্পর্কিত

শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ঢাকায় ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে

নতুন সরকারের শপথ ঘিরে সংসদে তিন স্তরের নিরাপত্তা

টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হচ্ছেন খলিলুর রহমান ও আমিন উর রশীদ

২৫ মন্ত্রী ও ২৪ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ডাক পেলেন যাঁরা

মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ঢাকায় ভারতের লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা

মন্ত্রিপরিষদের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেবে না এনসিপি

জুলাই সনদ অক্ষরে অক্ষরে মানবে বিএনপি: সালাহউদ্দিন আহমদ

সংসদ ও সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নিচ্ছে এনসিপি

পদত্যাগ করেছেন খলিলুর রহমান

মন্ত্রিসভায় ডাক পেলেন মঈন খান ও এহছানুল হক মিলন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা