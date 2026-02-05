হোম > জাতীয়

একুশে পদকের জন্য মনোনীত ববিতা ও আইয়ুব বাচ্চুসহ ৯ ব্যক্তি, পাচ্ছে ওয়ারফেজও

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দেশবরেণ্য অভিনয়শিল্পী ফরিদা আক্তার ববিতা ও ব্যান্ড সংগীতের কিংবদন্তি শিল্পী প্রয়াত আইয়ুব বাচ্চুসহ ১০ জন এ বছরের একুশে পদক পাচ্ছেন।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

প্রেস সচিব বলেন, একুশে পদকের জন্য মনোনীত ব্যক্তিরা হলেন চলচ্চিত্রে অভিনেত্রী ববিতা, সংগীতে আইয়ুব বাচ্চু (মরণোত্তর), চারুকলায় অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, স্থাপত্যে মেরিনা তাবাসসুম, নাট্যকলায় ইসলাম উদ্দিন পালাকার, সাংবাদিকতায় শফিক রেহমান, শিক্ষায় অধ্যাপক মাহবুবুল আলম মজুমদার, ভাস্কর্যে তেজস হালদার জস এবং নৃত্যে অর্থী আহমেদ, নাট্যকলায় ইসলাম উদ্দিন পালাকার, সাংবাদিকতায় শফিক রেহমান, শিক্ষায় প্রফেসর ড. মাহবুবুল আলম মজুমদার, ভাস্কর্যে তেজস হালদার যস। আর প্রতিষ্ঠান—ওয়ারফেজ।

সম্পর্কিত

সংসদ সদস্যদের শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতির মনোনীত ব্যক্তি: আইন উপদেষ্টা

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকবে সেনাবাহিনী, প্রয়োজনে আইন অনুযায়ী বলপ্রয়োগ: সেনাসদর

ভোটের দিন চলবে মেট্রোরেল, কর্মীদের ছুটি বাতিল

চট্টগ্রাম বন্দর: নৌ উপদেষ্টার গাড়িবহর আটকে ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান

আশুলিয়ায় ছয় লাশ পোড়ানো ও হত্যা মামলা: সাবেক এমপি সাইফুলসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

আশুলিয়ায় ছয় লাশ পোড়ানো মামলার রায় আজ

সংঘর্ষ, হামলা, আগুনে উত্তপ্ত ভোটের মাঠ

নারী প্রার্থীর লড়াই পদে পদে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা