খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন জকসুর ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের নবনির্বাচিতরা

খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন জকসুর ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের নবনির্বাচিতরা। আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) জুমার নামাজ শেষে জিয়া উদ্যানে কবর জিয়ারত করেন তাঁরা।
এ সময় ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিব, নবনির্বাচিত পাঠাগার ও সেমিনার বিষয়ক সম্পাদক রিয়াসাল রাকিব, পরিবহন সম্পাদক মাহিদ হাসান, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক তাকরিম আহমেদ, কার্যনির্বাহী সদস্য সাদমান সাম্যসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় পাঠাগার ও সেমিনার বিষয়ক সম্পাদক রিয়াসাল রাকিব বলেন, ‘খালেদা জিয়া সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। উনার যে আদর্শ, নৈতিকতা এবং আপসহীনতা—তা আমাদের মুগ্ধ করে। আমরা যেন উনার সততাকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে যেতে পারি, সেটি কামনা করছি—আমরা ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেল। আল্লাহ তাআলা উনার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করে নিন।’
প্যানেলের ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিব বলেন, ‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় অবদান খালেদা জিয়ার। ৩০ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। জকসু নির্বাচন থাকায় আমরা আসতে পারিনি। আমরা তাঁর অবদানের কথা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।’