হোম > জাতীয়

খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন জকসুর ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের নবনির্বাচিতরা

জবি প্রতিনিধি‎

আজ শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেন জকসুর ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের নবনির্বাচিতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন জকসুর ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের নবনির্বাচিতরা। আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) জুমার নামাজ শেষে জিয়া উদ্যানে কবর জিয়ারত করেন তাঁরা।

‎এ সময় ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিব, নবনির্বাচিত পাঠাগার ও সেমিনার বিষয়ক সম্পাদক রিয়াসাল রাকিব, পরিবহন সম্পাদক মাহিদ হাসান, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক তাকরিম আহমেদ, কার্যনির্বাহী সদস্য সাদমান সাম্যসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আজ শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেন জকসুর ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের নবনির্বাচিতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ সময় পাঠাগার ও সেমিনার বিষয়ক সম্পাদক রিয়াসাল রাকিব বলেন, ‘খালেদা জিয়া সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। উনার যে আদর্শ, নৈতিকতা এবং আপসহীনতা—তা আমাদের মুগ্ধ করে। আমরা যেন উনার সততাকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে যেতে পারি, সেটি কামনা করছি—আমরা ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেল। আল্লাহ তাআলা উনার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করে নিন।’

‎প্যানেলের ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিব বলেন, ‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় অবদান খালেদা জিয়ার। ৩০ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। জকসু নির্বাচন থাকায় আমরা আসতে পারিনি। আমরা তাঁর অবদানের কথা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।’

সম্পর্কিত

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ, বিভিন্ন জেলায় আটক

পীর আউলিয়ার হাত ধরে ইসলাম এসেছে, মাজারে হামলা নিন্দনীয়: শফিকুল আলম

পাবনা-১ ও ২ আসনের নির্বাচন স্থগিত

ওয়াশিংটন সফরে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, যা আলোচনা হলো মার্কিনদের সঙ্গে

সংসদ নির্বাচন: উদ্বেগ বাড়াচ্ছে পুলিশের লুট হওয়া ১ হাজার ৩৩৫ অস্ত্র

সংসদ নির্বাচন হলফনামার তথ্য: অস্ত্রের মালিক ১৫৩ প্রার্থী

শেখ মুজিবুর রহমান হলের নাম শহীদ ওসমান হাদি হল করার সুপারিশ

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ভারত-পাকিস্তানসহ যেসব দেশ ও সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানাল ইসি

এজেন্ট নিয়োগ, জাল ভোট ও সন্ত্রাস দমনে কঠোর নির্দেশনা ইসির

আইসিটির শ্বেতপত্র: একই ধরনের প্রকল্প বারবার, বিপুল লুট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা