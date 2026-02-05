হোম > জাতীয়

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সেনাবাহিনীর মিলিটারি অপারেশনস অধিদপ্তরের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দেওয়ান মোহাম্মদ মনজুর হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার ঘটনায় তদন্তের বিষয়ে জানতে চাইলে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে গুলিস্তানের ফুটবল স্টেডিয়াম এলাকায় ‘ইন এইড টু দ্য সিভিল পাওয়ার’-এর আওতায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর কার্যক্রম বিষয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের করা এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন সেনাবাহিনীর মিলিটারি অপারেশনস অধিদপ্তরের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দেওয়ান মোহাম্মদ মনজুর হোসেন।

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাকের ঘটনায় সেনাবাহিনী আলাদা করে কোনো তদন্ত করছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে জেনারেল মনজুর বলেন, হ্যাকিংয়ের বিষয়টি একটি ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তার বিষয়। প্রত্যেককে নিজ নিজ জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

সেনা কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘সেনাবাহিনী যেন এ ধরনের সাইবার আক্রমণের শিকার না হয়, সে জন্য আমরা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। আমাদের যেসব ডিজিটাল আইডি ও ওয়েবসাইট রয়েছে, সেগুলো সুরক্ষিত রাখতে নিয়মিত ও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মনজুর হোসেন বলেন, প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাইবার ঝুঁকির ধরনও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সে অনুযায়ী সেনাবাহিনীও নিয়মিতভাবে তাদের সাইবার নিরাপত্তা প্রস্তুতি হালনাগাদ করছে।

সম্পর্কিত

একুশে পদকের জন্য মনোনীত ববিতা ও আইয়ুব বাচ্চুসহ ৯ ব্যক্তি, পাচ্ছে ওয়ারফেজও

সংসদ সদস্যদের শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতির মনোনীত ব্যক্তি: আইন উপদেষ্টা

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকবে সেনাবাহিনী, প্রয়োজনে আইন অনুযায়ী বলপ্রয়োগ: সেনাসদর

ভোটের দিন চলবে মেট্রোরেল, কর্মীদের ছুটি বাতিল

চট্টগ্রাম বন্দর: নৌ উপদেষ্টার গাড়িবহর আটকে ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান

আশুলিয়ায় ছয় লাশ পোড়ানো ও হত্যা মামলা: সাবেক এমপি সাইফুলসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

আশুলিয়ায় ছয় লাশ পোড়ানো মামলার রায় আজ

সংঘর্ষ, হামলা, আগুনে উত্তপ্ত ভোটের মাঠ

নারী প্রার্থীর লড়াই পদে পদে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা