শাহজালাল বিমানবন্দরে যাত্রীর সঙ্গীর সংখ্যা ও গাড়ি থামার সময় বেঁধে দিল বেবিচক

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফাইল ছবি

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবেশের ক্ষেত্রে যাত্রীর সঙ্গীর সংখ্যা ও গাড়ি থামার সময় বেঁধে দিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। আজ রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন নিয়ম জানিয়েছে বেবিচক।

এখন থেকে যাত্রীর সঙ্গে সর্বোচ্চ দুজন সঙ্গী বিমানবন্দর এলাকায় (ডিপারচার ড্রাইভওয়ে ও এরাইভাল ক্যানোপি) প্রবেশ করতে পারবেন। সঙ্গীরা বিমানবন্দরের টার্মিনালের ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। যাত্রীবাহী গাড়িগুলো বিমানবন্দরের প্রবেশ ও প্রস্থান গেটে সর্বোচ্চ দুই মিনিটের বেশি অবস্থান করতে পারবে না।

যাত্রী চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা, যানজট হ্রাস এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে বেবিচকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়। আগত অতিথিদেরও দ্রুত বিমানবন্দর এলাকা ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বিমানবন্দর এলাকায় যত্রতত্র ময়লা না ফেলে নির্ধারিত স্থানে ময়লা ফেলার আহ্বান জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে সকলকে সুশৃঙ্খলভাবে চলাচল ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

