সামাজিক মাধ্যমে যুদ্ধসংক্রান্ত ছবি-ভিডিও শেয়ার না করার অনুরোধ

সৌদিতে বাংলাদেশিদের জন্য সতর্কবার্তা
মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে সৌদি আরবে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুদ্ধসংক্রান্ত কোনো ছবি বা ভিডিও আপলোড, সংবাদ প্রচার, শেয়ার, লাইক বা মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে রিয়াদে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস।
গতকাল রোববার জারি করা এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে দূতাবাস জানিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সৌদি আরবে অবস্থানরত সব বাংলাদেশি নাগরিককে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং সৌদি কর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি সম্পর্কে গুজবে কান না দিয়ে শান্ত থাকার জন্য সবাইকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে সৌদি আরবের স্থানীয় আইন ও বিধিনিষেধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ-সংক্রান্ত কোনো ছবি বা ভিডিও আপলোড করা কিংবা সংশ্লিষ্ট কোনো সংবাদ প্রচার, শেয়ার, লাইক বা মন্তব্য করা থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে।
দূতাবাস আরও জানিয়েছে, আকাশপথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে যাত্রীদের বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনস বা ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফ্লাইটের সময়সূচি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য দূতাবাসের হটলাইন নম্বরও চালু রাখা হয়েছে। এর মধ্যে কূটনৈতিক উইংয়ের জন্য ৮০০১০০০১২৪, শ্রমকল্যাণ উইংয়ের জন্য ৮০০১০০০১২৫ এবং পাসপোর্ট ও কনস্যুলার সেবার জন্য ৮০০১০০০১২৬ নম্বরে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
দূতাবাস বলেছে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা ও আইনগত জটিলতা এড়াতে এসব নির্দেশনা মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি।