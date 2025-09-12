বিচারপতি আখতারুজ্জামানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি

হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। গত রোববার রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণ করেছেন বলে আজ শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে।
সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের অনুসন্ধান চলাকালে বিচারপতি আখতারুজ্জামান গত ৩১ আগস্ট প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন।
বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে গত ২৩ মার্চ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি।
পরবর্তীকালে গত ২৫ জুন বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে তাঁকে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে তলব করা হয়।
পরে ১ জুলাই তিনি কাউন্সিলের সামনে হাজির হয়ে অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন। গত ২৬ আগস্ট তাঁর বিষয়ে চূড়ান্ত শুনানি শেষ হয়।