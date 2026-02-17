হোম > জাতীয়

মন্ত্রী হলেন টাঙ্গাইলের সালাউদ্দিন টুকু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সালাউদ্দিন টুকু। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি সরকারের মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন টাঙ্গাইল-৫ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। আজ মঙ্গলবার বিকেলে তিনি জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

এর আগে মঙ্গলবার সকালে মন্ত্রিপরিষদ থেকে তাঁকে টেলিফোনে এই সুখবর জানানো হয়।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসন থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হন সুলতান সালাউদ্দিন টুকু।

নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে তিনি পান ১ লাখ ৩১ হাজার ২৭৯ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর আহসান হাবিব মাসুদ পান ৮০ হাজার ২৮৩ ভোট।

এবারই প্রথম জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলেন সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। ছাত্রদল ও যুবদলের সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

বর্তমানে তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় থাকার কারণে তাঁকে প্রায় ৩৫০টি মামলার মুখোমুখি হতে হয় এবং ১২ দফা কারাভোগ করেন। এ সময় প্রায় পাঁচ বছর কারাগারে ছিলেন তিনি এবং টানা ৪৬ দিন রিমান্ডেও থাকতে হয়েছে তাঁকে। মন্ত্রিসভায় ডাক পাওয়ায় দলীয় নেতা-কর্মী এবং ব্যক্তিগত ভক্ত-অনুসারীরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

