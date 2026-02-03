মানবতাবিরোধী অপরাধে কামরুল-মেননের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

চব্বিশের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান দমনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কামরুল ইসলাম ও ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এর রেজিস্ট্রার বরাবর এই অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন টিম। মামলার প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
প্রসিকিউশন সূত্রে জানা যায়, কামরুল ইসলাম ও রাশেদ খান মেননের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে দুটি অভিযোগ আনা হয়েছে। এই দুই আসামি বর্তমানে অন্য মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে রয়েছেন।