সাহস ও স্বচ্ছতার সঙ্গে জনগণকে সেবা দেওয়ার অঙ্গীকার প্রধান বিচারপতির

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেছেন, ‘প্রতিটি আদালতকে স্বচ্ছতা ও নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে। বিচার বিভাগ চেষ্টা করছে তাদের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা, নিয়মশৃঙ্খলা এবং তার উদ্দেশ্য পুনরুদ্ধার করতে। আমরা সাহস ও স্বচ্ছতার সঙ্গে জনগণকে সেবা দেওয়ার অঙ্গীকার করছি।’
আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: বিচার বিভাগ সংস্কার’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধান বিচারপতি।
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি এই সেমিনারের আয়োজন করে। এতে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারক ও আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান বিচারপতি তাঁর বক্তব্যে বিচার বিভাগের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ওপর জোর দেন। নিয়োগপ্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে হবে বলেও মত দেন তিনি।
সাবেক স্বৈরশাসনামলের অপরাধের বিচারের প্রসঙ্গ তুলে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আমাকে বিভিন্ন সময় সাংবাদিকেরা শেখ হাসিনার বিচারের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। আমি তাঁদের বলেছি, শেখ হাসিনা এখানে গৌণ। আমরা বিচার করছি অপরাধের। আমরা ব্যক্তির বিচারের থেকে অপরাধের বিচারের ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি।...আমরা জুলাই বিপ্লবকে যদি হালকাভাবে দেখি, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আবার মুখ থুবড়ে পড়বে, আমার মানচিত্র খুবলে খাবে।’
সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, ‘জুলাইয়ের এক বছর হলো, কিন্তু কী পরিবর্তন হলো? এই প্রশ্ন শুধু আমার নয়, এই প্রশ্ন সারা দেশবাসীর। কোনো পরিবর্তন নেই। আমরা হতাশ। যে যখন ক্ষমতায় আসে, তখন বিচার বিভাগকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় থাকার জন্য। দল-মতনির্বিশেষে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় সবাইকে মাঠে নামতে অনুরোধ করছি।’