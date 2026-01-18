হোম > জাতীয়

আচরণবিধি লঙ্ঘন: এনসিপির নাহিদ ও নাসীরুদ্দীনকে ইসির শোকজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও ওই দলের মুখ্য সমন্বয়ক ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে শোকজ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

আজ রোববার রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত পৃথক চিঠি দিয়ে তাদের শোকজ করা হয়েছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ঢাকা-১১ ও ঢাকা-৮ আসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রার্থীদের (নাহিদ ও নাসীরুদ্দীন) ‘বিশাল আকৃতির রঙিন ছবি’ এবং ‘গণভোটকে হ্যাঁ বলি’ স্লোগান সংবলিত বড় বড় বিলবোর্ড টানানো হয়েছে। যা সরাসরি নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থী।

নির্বাচন কমিশনের চিঠিতে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ২০২৫-এর ১৮ নম্বর বিধি অনুযায়ী, কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী ভোটগ্রহণের নির্ধারিত দিনের ৩ সপ্তাহ (২১ দিন) আগে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে পারবেন না। এই নিয়ম অমান্য করায় তাঁদের এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তার চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, আগামীকাল ১৯ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৯ টার মধ্যে শহরের সব জায়গা থেকে বিলবোর্ডগুলো অপসারণ করতে হবে এবং আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে ওই দিনই সকাল ১১ টার মধ্যে প্রার্থীকে নিজে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে সশরীরে উপস্থিত হয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে লিখিত জবাব দাখিল করতে হবে।

