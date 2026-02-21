হোম > জাতীয়

আজকের ছেলেমেয়েরা ইনকিলাব বলে, ইনকিলাব তো অন্যদের ভাষা: বিদ্যুৎমন্ত্রী

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

সিরাজগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটরিয়ামে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, বর্তমান সময়ের ছেলেমেয়েরা ইনকিলাব বলে। এটা অন্যদের ভাষা। যে জাতি নিজের ইতিহাস জানে না, সেই জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

আজ শনিবার দুপুরে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সিরাজগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটরিয়ামে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

টুকু বলেছেন, ‘চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পরও কিন্তু আমরা আমাদের ভাষাটাকেও সুরক্ষিত করতে পারিনি। এ জন্যই পারি নাই—আমরা ইতিহাসের প্রতি যত্নবান নই। আর যে জাতি তার নিজের ইতিহাস জানে না, সেই জাতি কোনো দিন উন্নতি করতে পারে না।’

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘বাংলা ভাষাটা নিজের মধ্যে যদি একটু চিন্তা করতাম। আজকের ছেলেমেয়েরা ইনকিলাব বলে। ইনকিলাব তো অন্যদের ভাষা। যারা আমাদের ভাষাটাকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল।’

মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে টুকু বলেন, ‘আমি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম। জীবন দেওয়ার জন্য। সমাজ পরিবর্তনের জন্য। তবে সমাজ যে উল্টো পথে হাঁটে, এখন দেখছি। ইনকিলাব আরও আরও শব্দ পাচ্ছি আমি। যার সঙ্গে বাংলার কোনো সম্পর্ক নাই। অথচ আমাদের ছেলেদের সেটাই ভাষা হয়ে যাচ্ছে।’

ব্রিটিশ শাসনামলের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, এ দেশে ব্রিটিশরা এসে অনেক ক্ষতি করে গেছে। তাদের রাজনীতি ঢুকিয়ে।

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণ করে মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের রাষ্ট্রভাষাকে চেপে ধরা হয়েছিল শোষণ করার জন্য। শোষণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনটা হয়েছিল এবং যাঁরা শহীদ হলেন তাঁরা বাংলাদেশের আলটিমেটলি বাঙালির আভাসস্থল। বাংলাদেশের তারাই প্রথম বীজটা বপন করে গিয়েছিল। সেই বীজটাই কিন্তু আসতে আসতে বড় হয়ে সেটি যুদ্ধতে পরিণতি হয়েছিল।’ তিনি বলেন, নিজের দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি ও সম্পদের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ থাকলেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব।

