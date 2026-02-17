হোম > জাতীয়

শপথ শেষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও বিদায়ী প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা বিনিময়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও বিদায়ী প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: আজকের পত্রিকা

নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের বিদায়ী প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে এ শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। এ সময় উভয়েই করমর্দনের মাধ্যমে একে অপরকে অভিনন্দন জানান এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সংক্ষিপ্ত আলাপ করেন।

অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত ছিলেন সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কূটনীতিক ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। নিরাপত্তাব্যবস্থাও ছিল জোরদার।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, শপথ অনুষ্ঠান শেষে সৌজন্য সাক্ষাতে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাবের কথা তুলে ধরা হয়।

উল্লেখ্য, আজ বিকেল ৪টায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

