দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা সরকারের মূল লক্ষ্য: ভূমিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

আজ সকালে রাজশাহী সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ভূমিমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন, সরকারের কার্যক্রমে কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতির প্রশ্নই আসে না। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করেই বর্তমান সরকার পরিচালিত হচ্ছে। সততা ও নীতির প্রশ্নে কোনো ধরনের আপস করা হবে না। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলাই সরকারের মূল লক্ষ্য।

শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজশাহী সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ভূমিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ ৪৬ বছর পর রাজশাহী সদর আসন থেকে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়াটা সমগ্র রাজশাহীবাসীর জন্য গৌরবের। এটি কোনো একক ব্যক্তির অর্জন নয়, বরং রাজশাহীর মানুষের ভালোবাসা, আস্থা ও সমর্থনের ফল। প্রায় দুই দশক পর রাজশাহীর উন্নয়ন পরিকল্পনা নতুনভাবে সাজানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এ সময় রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল হক মিলন, রাজশাহী সিটির সাবেক মেয়র মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদ, পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মোহাম্মদ শাহজাহান, জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে সার্কিট হাউসের সম্মেলনকক্ষে বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন মন্ত্রী। সভায় রাজশাহীর সার্বিক উন্নয়ন, প্রশাসনিক কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি এবং সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

