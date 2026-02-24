হোম > জাতীয়

শেরপুর-৩ আসনের নির্বাচন ও বগুড়া-৬-এর উপনির্বাচন হতে পারে ৯ এপ্রিল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আগামী ৯ এপ্রিল শেরপুর-৩ আসনের নির্বাচন ও বগুড়া-৬ আসনের উপনির্বাচন হতে পারে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ঈদুল ফিতরের আগে এ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে ইসি।

নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আবদুর রহমানেল মাছউদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিষয়টি আজকেই আমাদের সচিব মহোদয় ঘোষণা করবেন। তিনিই আমাদের প্রতিনিধিত্ব করেন।’

১২ ফেব্রুয়ারি ২৯৯টি আসনে নির্বাচন হয়েছিল। নির্বাচনের আগে শেরপুর-৩ আসনের জামায়াতের প্রার্থী নুরুজ্জামান বাদল মারা যাওয়ায় নির্বাচন স্থগিত করা হয়। সে সময় ইসি থেকে জানানো হয়, আসনটির নির্বাচনের জন্য নতুন তফসিল ঘোষণা করবে ইসি।

অন্যদিকে নির্বাচনে বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-৬ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে তিনি বগুড়া-৬ আসন ছেড়ে দিয়ে ঢাকা-১৭ আসনের শপথ গ্রহণ করেন। এরপর আসনটি শূন্য ঘোষণা করে ইসি।

সংবিধান অনুযায়ী, জাতীয় সংসদের কোনো আসন শূন্য ঘোষণা হলে এর ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন করতে হয়। একই সঙ্গে দুই আসনের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করতে যাচ্ছে ইসি। সূত্র অনুযায়ী, আগামী ৯ এপ্রিল আসন দুটিতে ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

১৪ এপ্রিলের আগেই বগুড়া ও শেরপুরে নির্বাচন: ইসি মাছউদ

অন্যদিকে, ১২ ফেব্রুয়ারির ভোটে শেরপুর-৩ আসনের এক বৈধ প্রার্থী মৃত্যুবরণ করায় সেই আসনের ভোট আরপিও অনুযায়ী স্থগিত করে কমিশন। আইন অনুযায়ী, নতুন করে তফসিল ঘোষণার মাধ্যমে এই আসনের ভোট করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আগে যাঁরা বৈধ প্রার্থী ছিলেন, তাঁদের নতুন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে না।

