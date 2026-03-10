নারীদের হাতে ফ্যামিলি কার্ড তুলে দিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঢাকার কড়াইল বস্তি এলাকায় জনগণের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্যামিলি কার্ড তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে রাজধানীর বনানীর টিঅ্যান্ডটি খেলার মাঠে (কড়াইল বস্তি-সংলগ্ন) ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এরপর তিনি অপেক্ষমাণ দর্শনার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। পরে ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা।
মঞ্চে ছিলেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এবং প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান।
এর আগে সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার, মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবারের নারীপ্রধানের নামে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ চালু করেছে সরকার। পাইলট প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৩টি জেলার ১৩টি সিটি করপোরেশন ও ইউনিয়নের ১৫টি ওয়ার্ডে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাইলট কর্মসূচির আওতায় প্রথম ধাপে দেশের বিভিন্ন এলাকার ৩৭ হাজার ৫৬৪ পরিবারের নারীপ্রধান এই কার্ড পাবেন।
ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির আওতায় যোগ্য উপকারভোগীরা পাইলটিং পর্যায়ে মাসিক ২ হাজার ৫০০ টাকা হারে ভাতাপ্রাপ্ত হবেন এবং পরে সমমূল্যের খাদ্যপণ্য সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
উপকারভোগীর পছন্দ অনুযায়ী মোবাইল ওয়ালেট বা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে এই ভাতা প্রদান করা হবে। ফলে তাঁরা ঘরে বসেই অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন।