বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া ৫টি এমওইউ ও ৩টি নোট অব এক্সচেঞ্জ সই

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরের প্রথম দিনে বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য পাঁচটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) এবং তিনটি নোট অব এক্সচেঞ্জ সই হয়েছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের উপস্থিতিতে পুত্রজায়ায় এই চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয়।
এই চুক্তিগুলোর মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলো হলো:
তিনটি নোট অব এক্সচেঞ্জ
উচ্চশিক্ষা: উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য প্রথম নোট অব এক্সচেঞ্জটি সই করেন মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাজী মোহামাদ বিন হাজী হাসান এবং বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।
কূটনীতিকদের প্রশিক্ষণ: দ্বিতীয় নোট অব এক্সচেঞ্জটি কূটনীতিকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে স্বাক্ষরিত হয়। এতে সই করেন মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাজী মোহামাদ বিন হাজী হাসান এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
হালাল ইকোসিস্টেম: হালাল ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য তৃতীয় নোট অব এক্সচেঞ্জটি সই করেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উপমন্ত্রী সিনেটর ড. জুলকিফলি বিন হাসান এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন।
পাঁচটি সমঝোতা স্মারক
প্রতিরক্ষা সহযোগিতা: দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার জন্য প্রথম সমঝোতা স্মারকটি সই করেন মালয়েশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোহামেদ খালেদ বিন নরদিন এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
এলএনজি ও জ্বালানি: তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহ, এলএনজি অবকাঠামো, পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং তাদের অবকাঠামো বিষয়ে সহযোগিতার জন্য দ্বিতীয় সমঝোতা স্মারকটি সই করেন মালয়েশিয়ার ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী আমির হামজাহ বিন আজিজান এবং বাংলাদেশের জ্বালানিবিষয়ক উপদেষ্টা এম ফওজুল কবির খান।
গবেষণা সহযোগিতা: মালয়েশিয়ার ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের মধ্যে সহযোগিতার জন্য তৃতীয় সমঝোতা স্মারকটি সই হয়। এতে স্বাক্ষর করেন মালয়েশিয়ার চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. ফাইজ আবদুল্লাহ এবং মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. শামীম আহসান।
ব্যবসায়িক সহযোগিতা (এমআইএমওএস ও বিএমসিসিআই) : চতুর্থ সমঝোতা স্মারকটি সই হয়েছে MIMOS Services Sdn Bhd এবং বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিএমসিসিআই) মধ্যে। এতে স্বাক্ষর করেন মিমোসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহামাদ ফৌজি ইয়াহইয়া এবং বিএমসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট সাব্বির আহমেদ খান।
ব্যবসায়িক সহযোগিতা (এনসিসিআইএম ও এফবিসিসিআই) : পঞ্চম সমঝোতা স্মারকটি মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এনসিসিআইএম) ও বাংলাদেশের ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এতে স্বাক্ষর করেন এনসিসিআইএমের সভাপতি এন. গোবালকৃষ্ণান এবং এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান।
এর আগে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস কুয়ালালামপুরের পুত্রজায়ায় আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় প্রধানমন্ত্রীর অফিসে পৌঁছালে আনোয়ার ইব্রাহিম তাঁকে লাল গালিচা অভ্যর্থনা জানান। সেখানে অধ্যাপক ইউনূসকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।
গার্ড অব অনার প্রদান শেষে আনোয়ার ইব্রাহিম তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরে ড. ইউনূস প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন।
বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে পাঁচটি এমওইউ এবং তিনটি নোট অব এক্সচেঞ্জ সই হয়।
প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস সোমবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যায় কুয়ালালামপুরে পৌঁছান। এই সফরে তার প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মতবিনিময় করারও কথা রয়েছে। সফর শেষে বুধবার (১৩ আগস্ট) তার দেশে ফেরার কথা।