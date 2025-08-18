হোম > জাতীয়

জাবেদ পাটোয়ারীসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক জাবেদ পাটোয়ারী। ছবি: সংগৃহীত

জঙ্গি নাটক সাজিয়ে গাজীপুরে সাতজনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক জাবেদ পাটোয়ারীসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ পরোয়ানা জারি করেন। সে সঙ্গে এ মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১৫ অক্টোবর দিন ধার্য করা হয়েছে।

প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম সাংবাদিকদের বলেন, ২০১৬ সালে মাদ্রাসাপড়ুয়া বা ইসলামি মনোভাবের সাত কিশোর-তরুণকে বিভিন্ন স্থান থেকে গুম করা হয়। পরে গাজীপুরের জয়দেবপুরে একটি বাড়িতে তাঁদের রেখে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এরপর জঙ্গি অভিযোগ দিয়ে তাঁদের সাতজনকে হত্যা করা হয়।

তামিম বলেন, যাত্রাবাড়ীর একটি মাদ্রাসার ১৯ বছরের ছেলে নিহতের ঘটনায় তাঁর বাবা তদন্ত সংস্থায় অভিযোগ করেছিলেন। তদন্তে প্রাথমিকভাবে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ মেলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানার জন্য আবেদন করা হয়েছিল প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে। আদালত পরোয়ানা জারি করেছেন। তবে গ্রেপ্তারের স্বার্থে অন্য আসামিদের নাম বলতে রাজি হননি তিনি।

