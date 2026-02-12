হোম > জাতীয়

২০১৮ সালে জনগণ ছিল ভীত, এবার উচ্ছ্বসিত: বিবিসির সাংবাদিক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

রাজধানীর মিরপুর ৬০ ফিট এলাকায় মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ কেন্দ্রের সামনে ভোটের লাইনে সাধারণ মানুষজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশে ২০১৮ সালের নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচনী পরিবেশ ভিন্ন বলে মত দিয়েছেন ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির সাংবাদিক ইয়োগিতা লিমায়ে।

ভোটের খবর সংগ্রহ ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে বিবিসির এই সাংবাদিক এখন ঢাকায়। বিবিসির ইংরেজি ভাষার ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের ভোটের খবরাখবর বেশ গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা হচ্ছে।

ভোট পরিস্থিতি নিয়ে বিবিসির ওয়েবসাইটে ইয়োগিতা লিমায়ে লিখেছেন, ‘আমি ২০১৮ সালের নির্বাচনেও বাংলাদেশে এসেছিলাম। সে সময় শেখ হাসিনা ক্ষমতায় ছিলেন। সেবারের তুলনায় এবার ভোটের পরিবেশ পুরোপুরি ভিন্ন।’

ইয়োগিতা লিমায়ে আরও লিখেছেন, ‘সে সময় (২০১৮ সাল) ঢাকা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় ভ্রমণ করেছি আমি। আমার মনে আছে, তখন কেবল একটি দলেরই পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনী উপকরণ, পোস্টার চোখে পড়েছে। সেই দল হলো শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ।’

বিবিসির এই সাংবাদিক আরও লিখেছেন, ‘সে সময় এক ধরনের ভীতির পরিবেশ ছিল। মানুষ কথা বলতে ভয় পেত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি যেন ভিন্ন। যত ভোটারের সঙ্গে কথা বলেছি, সবার মধ্যে এক ধরনের উচ্ছ্বাস দেখেছি। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের পোস্টারও চোখে পড়েছে এবার।’

ইয়োগিতা লিমায়ে লিখেছেন, ‘এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ। এ কারণে ভোট সত্যিকারের অবাধ ও সুষ্ঠু হচ্ছে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আওয়ামী লীগের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত গোপালগঞ্জ থেকে আমাদের সহকর্মীরা জানিয়েছেন, সেখানকার ভোটকেন্দ্রগুলোয় সকালের দিকে ভোটার উপস্থিতি খুবই কম ছিল।’

বিবিসির এই সাংবাদিক আরও জানিয়েছেন, ‘ঢাকার ভোটকেন্দ্রগুলোয় আমরা ভোট শুরুর প্রথম ঘণ্টায় অনেক ভোটার উপস্থিতি দেখেছি। কিছু ভোটারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, এবারের নির্বাচনের পর দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র ফিরবে বলে তাঁরা প্রত্যাশা করছেন।’

