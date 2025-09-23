হোম > জাতীয়

মির্জা ফখরুল ও এনসিপি নেতাদের ওপর হামলার ঘটনায় অন্তর্বর্তী সরকারের দুঃখপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারাসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর উদ্দেশ্যমূলক হামলার ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

সরকার আরও জানিয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সহযোগী এবং সমর্থকেরা এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আজ মঙ্গলবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ দুঃখ প্রকাশ করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেস উইং।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে এসে গতকাল সোমবার নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারাসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর উদ্দেশ্যমূলক হামলার ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সহযোগী এবং সমর্থকেরা এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এই নিন্দনীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার শাসনামলে গড়ে ওঠা বিধ্বংসী ও সহিংস রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক স্পষ্ট ও মর্মান্তিক চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এই বিধ্বংসী রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সম্পর্কিত

নিউইয়র্কে বিমানবন্দরের ঘটনার পর ড. ইউনূস ও সফরসঙ্গীদের নিরাপত্তা জোরদার

ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই নির্বাচন, চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি— ভারতে মার্কিন দূত গোরকে ড. ইউনূস

১০ লাখে মামলা রফাদফা করতে গিয়ে দুদকের উপসহকারী পরিচালক প্রত্যাহার

প্রাথমিক শিক্ষকদের অনশন কর্মসূচি পেছাল

সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ দেন ডিএমপি কমিশনার হাবিব: ট্রাইব্যুনালে ওয়্যারলেস বার্তা

ইউএনডিপির মাধ্যমে কেনা হবে পুলিশের জন্য ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা: অর্থ উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় ৭০০ পূজামণ্ডপ ঝুঁকিপূর্ণ: সনাতনী জাগরণ জোট

অংশীজনদের সঙ্গে ইসির সংলাপ শুরু ২৮ সেপ্টেম্বর

আমির হামজাকে আইনি নোটিশ পাঠালেন জাবির সাবেক শিক্ষার্থী

টঙ্গীতে দগ্ধ ফায়ার সার্ভিস সদস্যদের সব সহায়তা দেবে সরকার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা