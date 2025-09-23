মির্জা ফখরুল ও এনসিপি নেতাদের ওপর হামলার ঘটনায় অন্তর্বর্তী সরকারের দুঃখপ্রকাশ

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারাসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর উদ্দেশ্যমূলক হামলার ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।
সরকার আরও জানিয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সহযোগী এবং সমর্থকেরা এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
আজ মঙ্গলবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ দুঃখ প্রকাশ করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেস উইং।
এই নিন্দনীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার শাসনামলে গড়ে ওঠা বিধ্বংসী ও সহিংস রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক স্পষ্ট ও মর্মান্তিক চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এই বিধ্বংসী রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।